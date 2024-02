"Samb, voglio 10mila persone allo stadio"

"Io vorrei portare allo stadio almeno 10mila persone. Questo è un campionato fantastico, vedo grande entusiasmo da parte di tutte le squadre che stanno lottando per la promozione. La Samb ha riconquistato la vetta e cercherà di rimanere lì in alto. In questi giorni ho visto una squadra che si diverte, un grande gruppo che è contento di avere riconquistato il primo posto". E’ quanto ha detto il patron della Samb, Vittorio Massi, ieri, quando ha ricevuto dalle mani dell’ex sindaco della città Paolo Perazzoli la serigrafia realizzata da Ugo Nespolo per il centenario del club rossoblù. Perazzoli gliel’ha consegnata al Riviera delle Palme. Cinquanta le copie realizzate, già tutte vendute. Nell’opera sono rappresentati un calciatore con la maglia Samb, il numero 100 e i simboli della città quali il Torrione, il monumento "Lavorare, lavorare" realizzato dallo stesso artista piemontese e la vela con la stella rossa. "Sono onorato – ha detto il presidente - di ricevere questo dono che è della Samb e sarà conservato nella sede della società. Speriamo ci porti tanta fortuna da qui fino alla fine del campionato".

E a proposito del campionato ha aggiunto: "Ci sarà da lottare fino alla fine e noi ce la metteremo tutta, abbiamo ritrovato la vetta ma anche le altre non mollano, sembra che ora inizi un altro campionato. Domenica affronteremo il Vastogirardi, avversario da non sottovalutare. Nessun avversario va sottovalutato, lo abbiamo visto con l’Atletico Ascoli ma anche con lo stesso Fano sabato scorso. Il nostro allenatore è stato bravo, ha fatto la gara che doveva fare visto anche il campo in pessime condizioni. Noi abbiamo vinto la nostra battaglia e ora il prato del Riviera sta benissimo ma dobbiamo preoccuparci dei campi che troveremo fuori dove calciatori tecnici come i nostri fanno fatica". E a proposito di campo, Massi ha toccato anche l’argomento Riviera delle Palme. Dalla commissione Urbanistica è venuto fuori che anche lo stadio rientra nel comparto Brancadoro e quindi qualsiasi modifica volumetrica dovrebbe rientrare in un piano particolareggiato. In sostanza lo stesso muro sul quale si è imbattuto l’imprenditore Luigi Rapullino che ha acquistato all’asta l’area Brancadoro dove intende realizzare un comporto verde e sportivo.

"Scopro solo ora – ha detto Massi – di questo piano particolareggiato, l’Amministrazione una soluzione dovrà pur trovarla, lo stadio non è mio, è del Comune, ma necessita di interventi. Ho sentito Rapullino, mi ha fatto l’in bocca al lupo per la partita. La città deve crescere, ha grandi potenzialità, credo che chiunque voglia investire debba essere bene accetto". Lo stesso Perazzoli ha ricordato come l’allora amministrazione Speca ci avesse visto lungo prevedendo in quell’area proprio impianti sportivi. Poi Massi è tornato a parlare della Samb. Cosa è cambiato da dicembre ad oggi? "I giocatori e tutto l’ambiente hanno capito che la società ha usato equilibrio nel prendere certe decisioni, ci è andata bene perché le difficoltà sono sorte prima di Natale, così abbiamo avuto tutta la sosta per riflettere. Poi è stato anche bravo De Angelis e ci ha detto bene che qualche calciatore ci ha detto di no, la questione Giampaolo è stata una brutta pagina di calcio".

s. v.