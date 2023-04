Sambenedettese con 2 kg di cocaina preso a Colonnella

Un sambenedettese di 46 anni, già conosciuto dalle forze dell’ordine, è stato arrestato dal personale della squadra mobile di Teramo e di Ascoli, unitamente alla sezione antidroga, perché trovato in possesso di 2 kg e 292 grammi di cocaina. L’operazione antidroga si è concretata a Colonnella, dove la polizia ha intercettato e fermato l’uomo che era alla guida della sua auto. Durante la perquisizione, sotto il sedile lato passeggero, gli agenti hanno scoperto due involucri contenenti l’ingente quantitativo di cocaina che è stata sequestrata unitamente a mille euro in contanti. Durante la perquisizione domiciliare gli investigatori della polizia hanno trovato e sequestrato altri 5 mila euro. Dopo le formalità di rito il sambenedettese è stato dichiarato in arresto per detenzione di sostanze stupefacenti ed associato alla locale casa circondariale, dove si trova a disposizione dell’Autorità giudiziaria del teramano.