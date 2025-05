Sambenedettese: Cristian Pazzi nuovo responsabile del settore giovanile

Cambia qualcosa, non tutto. A San Benedetto del Tronto si respira aria di programmazione, non di rivoluzione. E ci saranno dei ritorni al passato, con figure care alla città e, quindi, al presidente Massi, sempre attento a lusingare la sambenedettesità della piazza e le sue radici. La Samb, fresca di promozione in Serie C, mette a segno le prime mosse in vista della prossima stagione, tra conferme, nuovi innesti e una visione sempre più rivolta alla valorizzazione dei giovani. Il primo tassello ufficiale è quello del settore giovanile. La società ha annunciato l’arrivo di Cristian Pazzi come nuovo responsabile. Per l’ex attaccante rossoblù, autore di 40 reti in tre stagioni tra il 2010 e il 2013, si tratta di un ritorno dal valore anche simbolico. Pazzi lascia il Grottammare, dove ricopriva il doppio ruolo di direttore tecnico e responsabile del vivaio, per abbracciare un progetto a lungo termine voluto fortemente dal ds Stefano De Angelis. L’obiettivo è chiaro: costruire un settore giovanile solido e produttivo, capace di alimentare la prima squadra con talenti cresciuti in casa.

Intanto, sul fronte del calciomercato, si lavora senza sosta. De Angelis, insieme al presidente Massi e al tecnico Palladini, ha avviato i contatti per valutare le conferme degli elementi chiave della rosa che ha centrato la promozione. Alcuni nomi, come Eusepi, Sbaffo, Kerjota, Candellori, Orsini e Zoboletti, sono già certi della permanenza fino al 2026. Per altri – Gennari, Zini e Pezzola su tutti – sono in corso valutazioni, con offerte che arrivano anche da altre squadre di Serie C e D. Resta da definire anche la posizione di Guadalupi, centrocampista ritenuto fondamentale da società e tecnico, ma corteggiato da club di Serie D con offerte biennali. C’è fiducia, però, per una sua permanenza. In evoluzione anche le situazioni contrattuali di Touré, Battista come anche altri protagonisti dell’ultima stagione.

Parallelamente, si guarda con attenzione al mercato dei giovani. Piace molto Riccardo Bongelli, centrocampista classe 2006 protagonista della promozione della Maceratese in Serie D, per il quale si prospetta una trattativa non semplice. Nel mirino anche Riccardo Vesprini, esterno difensivo coetaneo di Bongelli e reduce da un buon campionato con la Reggina. Così come Flavio Ferrari, classe 2006, attaccante dell’Avezzano di proprietà del Bologna, su cui i rossoblù avevano messo gli occhi già nello scorso mercato invernale. Intanto, dovrebbe tenersi a San Benedetto, come è avvenuto lo scorso anno, il ritiro pre inizio di stagione. Tra passato che ritorna e nuove leve che crescono, la Samb mette le basi per un futuro che, nella visione di Vittorio Massi, vuole essere ambizioso.

p.c.