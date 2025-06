Sambenedettese: Obiettivi ambiziosi in Serie C con Massi e De Angelis

"Siamo in piena fase progettuale con l’obiettivo di consolidarci tra i professionisti. La società dà le indicazioni, al nostro direttore Stefano De Angelis il compito di costruire la squadra". Il presidente della Samb Vittorio Massi ha le idee chiare sul futuro rossoblù, come le ha sempre avute sin dall’inizio della sua avventura. "Stiamo lavorando su tutto -aggiunge- sulla società, sulla squadra, sulle strutture, sul settore giovanile. Abbiamo avuto il merito di vincere il campionato ad aprile e quindi siamo partiti con largo anticipo sulla programmazione. Ora non bisogna fermarsi. Abbiamo bisogno di nuova linfa per crescere ancora".

Presidente, nel giro di due anni è arrivata la Serie C. "Eravamo partiti per salvare la Samb e ci siamo riusciti. Quando vedo ciò che è accaduto a Brescia o a Ferrara penso che abbiamo compiuto una grande impresa. Abbiamo risollevato calcisticamente la nostra città e la città ci ha dato fiducia. La cosa importante è programmare bene ogni cosa e lo stiamo facendo. Siamo gente seria ed umile. Non abbiamo un fatturato top ma sappiamo fare il nostro lavoro".

Si parla anche di rafforzamento societario. Girano i nomi di Luigi Rapullino e Claudio Bartolomei. "Questo club è già forte oggi. Colgo l’occasione di ringraziare tutti quelli che ci sono stati vicino in questi due anni e lo saranno ancora oggi. Tutti vogliono fare parte della Samb e stiamo valutando tutte le possibili soluzioni. Rapullino e Bartolomei sono due grandi personaggi e due tifosi rossoblù. Faranno parte della nostra famiglia".

Presidente, massima fiducia a De Angelis per la costruzione della nuova squadra. "Assolutamente si. Il nostro diesse era ambito da diverse formazioni professionistiche ed anche da grandi squadre. Ma è rimasto a San Benedetto perché vuole crescere con la Samb. Questo per noi è un grande vantaggio. Sta lavorando intensamente per costruire una squadra all’altezza della Lega Pro". Che Samb vedranno i tifosi in Serie C? "Quella vista in questi due anni. Una squadra che gioca a calcio e che fa divertire il pubblico. La gente viene per lo spettacolo al Riviera e vogliamo continuare su questa strada. Saranno De Angelis e Palladini ad impostare la nuova Samb ma vogliamo continuare su questo trend di crescita per quanto riguarda il gioco espresso in campo".

In questi giorni si parla molto della spalmatura dei contratti di Eusepi e Candellori. "Questo è un termine che non mi piace. Stiamo lavorando per la società, per non metterla in difficoltà ma per farla crescere. Vedremo cosa accadrà e se i giocatori avranno richieste. Se si pensa alla maglia ed a ciò che si è fatto e che si farà allora non ci sarà alcun problema. Se invece si pensa ad altro ci si comporterà come Guadalupi".

Presidente dopo 39 anni torna il derby con l’Ascoli. "Per merito nostro che abbiamo vinto il campionato. Una cosa bellissima. Noi l’abbiamo vissuto ma i giovani ed i neoquarantenni no. Tutti abbiamo l’occasione di vedere due grandi parti. E mi auguro che si giochino con gli spalti pieni di tifosi. Questa sarà una vittoria per il calcio".

Benedetto Marinangeli