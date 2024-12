Sambenedettese: offerta del Como per Lonardo, decisione imminente

"Alla Samb è arrivata l’offerta scritta da parte del Como per Lonardo". Queste le parole del presidente Vittorio Massi nel corso della trasmissione A Ritmo di Samb in onda su Vera Tv. La società lariana fa sul serio e vuole subito il gioiellino rossoblù da inserire poi nella sua formazione Primavera. Si parla di una cifra intorno ai 200mila euro. Ma Massi in tal senso glissa. "Un’offerta che valuteremo insieme al diesse De Angelis e a Palladini. Ci sono - aggiunge - tante cose da prendere in considerazione. Il mio grazie va a De Angelis che ha voluto il prolungamento del contratto di Lonardo fino al 2027 e che ha sempre creduto nel ragazzo prendendolo lo scorso anno. Ed un bravo va anche ad Eusepi che con il suo lavoro in mezzo al campo ha permesso a Lonardo di esprimersi su alti livelli. Grazie al lavoro di uno staff tecnico di Serie A con Palladini in testa, tutti i nostri under stanno crescendo in modo esponenziale. Orsini è tra i migliori portieri del girone, Orfano domenica scorsa, sul gol di Eusepi, ha fatto un cross da Serie A. Così come Tataranni che quando è stato chiamato in causa si è dimostrato sempre all’altezza della situazione. A loro Palladini ha inculcato la mentalità vincente da calciatore".

A questo punto la palla passa alla Samb che dovrà prendere una decisione. L’optimum sarebbe che Lonardo restasse in rossoblù fino al termine della stagione per permettergli di crescere ulteriormente e di acquisire tanta altra esperienza. Se dovesse, invece, andare via subito, De Angelis dovrà trovare un sostituto che agisca dietro Eusepi. Anche over ed il nome che torna in auge è quello di Alessandro Sbaffo. "Non lo vedo da quest’estate - è sempre Vittorio Massi che parla - se ci sono contatti questi li ha De Angelis. Io ho solo il compito di dare l’assenso o la disapprovazione alle operazioni di mercato. Se dovessimo decidere di capitalizzare subito la cessione di Lonardo, allora troveremo un sostituto forte. Ma questa Samb è senza debiti, paga regolarmente i rimborsi ed ha sette punti di vantaggio sulla seconda. A gennaio - conclude Massi - recupereremo Pezzola, Baldassi e Paolini, calciatori che hanno richieste. Siamo una grande squadra". Questo pomeriggio classico test con la juniores al Ciarrocchi di Porto d’Ascoli.

Benedetto Marinangeli