Sambenedettese pronta per la poule scudetto: trasferta decisiva a Forlì

Fare bene anche nella poule scudetto. Questo l’obiettivo della Samb in vista della trasferta di domani a Forlì (fischio d’inizio ore 18). Palladini ci tiene a questa appendice del campionato che pur avendo un valore simbolico, permetterà alla formazione vittoriosa di indossare lo scudetto sulla maglia nel prossimo campionato di Serie C. Ecco quindi che il tecnico rivierasco chiede ancora un sacrificio ai suoi ragazzi per chiudere alla grande questa stagione agonistica. A Forlì, Palladini dovrà fare a meno del portiere Orsini e di Sbaffo che come si sa, nei prossimi giorni verrà operato al ginocchio destro per la pulizia del menisco. Paolini e Baldassi hanno superato piccoli fastidi muscolari e dovrebbero andare in panchina. Anche Zini e Moretti non sono al top con il primo che con ogni probabilità, andrà in tribuna. L’attaccante lascerà il posto in avanti a capitan Eusepi. A centrocampo rientrerà Candellori che si posizionerà a fianco di Guadalupi e del 2006 Tataranni. Tra i pali ecco Semprini con Pezzola (ieri è tornato ad allenarsi col gruppo) e Gennari in mezzo. Sulle fasce invece toccherà a Orfano e Zoboletti. Nel caso in cui Pezzola dovesse dare forfait quest’ultimo sarebbe spostato in mezzo con Chiatante sull’ out destro. In avanti il tridente formato da Kerjota, Eusepi e Fabbrini.

In casa Forlì mancheranno l’ex Sbardella, Macrì e Campagna infortunati, mentre Farinelli e Trombetta influenzati tenteranno di recuperare in extremis. Anche la situazione di Menarini resta in bilico, col solo capitano Gaiola sulla via del recupero. "Purtroppo la situazione è disastrosa – dice il tecnico romagnolo Alessandro Miramari agli organi di informazione locali - il duello così lungo col Ravenna ci ha logorato mentalmente, mentre per quanto riguarda il discorso fisico dobbiamo fare i conti con tanti titolari indisponibili. Concedere così tanti giocatori in una gara non sarà semplice, soprattutto perché affronteremo una Sambenedettese forte che ha grande qualità. Mi aspetto una partita aperta ed equilibrata".

Sono cinque i precedenti tra Forlì e Samb in terra romagnola. Il bilancio è in sostanziale equilibrio con due vittorie a testa ed un solo pareggio (0-0 il punteggio) nel campionato di Serie C 1968-1969. Il primo match tra le due squadre si disputò nella stagione 1940-1941 con i romagnoli che si imposero per 2-0. Da segnalare anche la vittoria rossoblù per 1-0 nel torneo di Serie D 1998-1999. L’ultimo successo del Forlì al Margagni è relativo al campionato di quarta serie 2010-2011. I biancorossi si imposero per 4-2 con reti di Spighi, Petrascu, Cangini e Mazzoli. Per la Samb ecco la doppietta di Di Vicino. Ed infine la Samb sbancò l’impianto forlivese per 1-0 con rete di Leonardo Mancuso nel campionato di Serie C 2016-2017.

Benedetto Marinangeli