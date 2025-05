Sambenedettese pronta per la Serie C: Palladini punta su ambizione e mentalità

"E’ difficile fare una stima di ciò che questa Samb potrà fare anche in Serie C". Queste le parole di Ottavio Palladini nel corso della trasmissione a Ritmo di Samb in onda su Vera Tv. "Lo scorso precampionato a Rimini – aggiunge il tecnico rossoblù – abbiamo tenuto il passo dei romagnoli dal punto di vista tecnico ma a livello fisico si è vista la differenza. Ci sono comunque le basi per fare qualcosa di bello anche tra i professionisti. Abbiamo giocatori col motore giusto e tutto ciò ci fa bene sperare. Chi resterà farà sicuramente bene". Al momento sotto contratto ci sono Eusepi, Candellori, Orsini, Sbaffo, Zoboletti e Kerjota ed a breve inizieranno i colloqui tra il diesse De Angelis e coloro che sono in odore di restare in rossoblù. "Con lo staff – spiega Palladini – abbiamo parlato solo del mio rinnovo. La Samb deve consolidarsi in C. Ed ogni domenica farsi trovare pronta. Sarà una stagione difficile. Al diesse De Angelis ho solo detto di prendere persone che hanno ambizione, voglia ma che soprattutto rispettino e prendano ad esempio la mentalità sambenedettese. E cioè mai mollare e sapersi tirare fuori dalle difficoltà con coraggio e spirito di sacrificio. Non sarà un campionato semplice perché ci saranno squadre fortissime. Dobbiamo essere sempre determinati senza avere assilli mentali. Una cosa è vincere in D, un’altra in C. Si può perdere ma dovremo essere bravi nelle difficoltà a resettare tutto e a rimetterci in carreggiata subito. Mantenendo l’ossatura di questa stagione ed inserendo gli elementi giusti, riusciremo a fare qualcosa di bello anche il prossimo anno. Comunque se non hai un gruppo non si vince. La nostra forza è venuta da chi ha giocato di meno come D’Eramo, Moretti, Fabbrini, Lulli ma tutti i ragazzi sono stati encomiabili". E poi ci sarà anche il derby con l’Ascoli che torna dopo 39 anni. "Capisco – è sempre Palladini che parla – l’entusiasmo dei tifosi per questo evento, ma ci sarà modo e tempo per pensarci. Il derby era un sogno di tutti i nostri supporters che oggi si è materializzato. Mi auguro che si svolga con i classici sfottò e con le cose naturali del calcio. Ma già tornarne a parlare dopo così tanto tempo – conclude il tecnico rossoblù – è un bel passo in avanti".

Benedetto Marinangeli