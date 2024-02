Sami Modiano e il terrore ad Auschwitz. La sua lezione utile agli adolescenti di oggi

Sami Modiano è superstite del campo di sterminio Auschwitz-Birkenau, con cui la nostra classe ha avuto un collegamento online in occasione della Giornata della Memoria. Sami racconta che prima della morte della madre, lui e sua sorella sono cresciuti con amore e affetto, vivendo una vita piena di abbracci e coccole. Durante la Seconda guerra mondiale, molti minori sono stati coinvolti nei combattimenti e arruolati negli eserciti, alcuni volontariamente, altri costretti. In quel periodo, l’attenzione nei confronti dei bambini non era evoluta come ora. In società in cui lo sfruttamento dei minori era comune, la loro partecipazione alla guerra poteva essere vista come una necessità urgente. Dopo la fine della guerra, c’è stato silenzio su questi eventi e raramente sono stati discussi dai protagonisti. Le famiglie odierne educano i propri figli in modo diverso rispetto ad allora. La maggior parte dei ragazzi finge di respingere ogni forma di affetto. A differenza di Sami Modiano, che sapeva che la scuola fosse un bene prezioso, alcuni adolescenti oggi non la considerano tale e cercano di finire gli studi al più presto, senza l’impegno e la dedizione necessari. L’adolescenza oggi è purtroppo caratterizzata dalla presenza eccessiva della tecnologia, e, a volte dalle pressioni legate all’istruzione e alla carriera. Gli adolescenti affrontano un periodo di cambiamento fisico e sociale, in cui possono sentirsi a disagio con loro stessi e non capiti dagli altri. Talvolta le dinamiche familiari non riescono a fronteggiare tali problematiche.

Carlotta Felicioni e Veronica Curzi (classe 2F)