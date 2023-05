Samuela Baiocco presenta ’Come Araba Fenice’

Può capitare di cadere in un buco nero, in un grande dolore e allora è necessario rinascere. ‘Come Araba Fenice’, è il romanzo che Samuela Baiocco presenterà domani alle 18 al teatro dell’Aquila di Fermo (ingresso gratuito). Funzionaria dell’assessorato ai servizi sociali del comune di Fermo, l’autrice è una donna che si è costruita un’esistenza dignitosa nonostante le grandi difficoltà che la vita le ha riservato; attiva nel lavoro, negli affetti e relazioni sociali: "La passione per la scrittura è nata con me. Sin dalle elementari amavo leggere, scrivere temi fantasiosi e tenere un diario segreto: avrei voluto essere una stilista di moda ma con un atto catartico, sollecitato anche dagli amici che mi chiedevano di donare agli altri la mia grande forza, ho iniziato a scrivere".

Dopo il primo racconto autobiografico ‘Correre oltre me’ (oltre 1300 copie vendute, ndr), la Baiocco si prepara a un nuovo traguardo: "Il mio vissuto è lo scheletro da cui far gemmare cinque protagonisti di storie dolorose: femminicidio, detenzione giovanile, maternità mancata, omosessualità e amore dopo la morte. Al pari di ogni madre anch’io, che madre non ho potuto essere, pensavo di non poter amare il ‘secondo figlio’ come il primo invece adoro questo libro perché è quello della maturità’.

Gaia Capponi