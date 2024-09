’San. B Sound’ fa il pieno. Gran finale con Irama

Ha fatto registrare 11mila biglietti, staccati nelle quattro serate, la terza edizione del festival ’San.B Sound’, conclusa domenica sera con il concerto di Irama: ovvero Filippo Maria Fanti cantautore e rapper, uno degli artisti più amati e richiesti del momento, che dopo aver fatto innamorare il pubblico con il suo brano ’Tu No’ alla 74ª edizione del Festival di Sanremo, dove si è classificato al quinto posto, è partito per il tour Irama Live 2024, toccando San Benedetto. Già dal tardo pomeriggio, con ancora gran caldo, si era formata la fila per accedere e conquistare le postazioni migliori per applaudire l’artista di Carrara, che al suo pubblico ha regalato tanti brani, tra cui Ovunque Sarai, La genesi del tuo colore, Mediterranea, Arrogante, Galassie, 5 gocce, Crepe. San B. Sound si è trasformato in un momento imperdibile per i tantissimi appassionati dei musica di ogni età, visti i target differenti a cui erano rivolti gli appuntamenti; ha contribuito al successo l’ubicazione, strategica, al campo sportivo ’Mandela’, struttura che si è rivelata perfetta per accogliere tante persone in sicurezza. Appassionati di tutte le età si sono ritrovati a ’Voglio tornare negli anni ‘90’ primo evento del festival, organizzato dalla Best Eventi con il Comune di San Benedetto: format musicali dedicato ai nostalgici dell’epoca, che unisce dance, grunge e pop.

Un format che è stato capace di entusiasmare il pubblico che ha affollato l’arena del Parco Mandela, coinvolti tra videoclip delle Spice Girls, coreografie, scatenati corpi di ballo, luci colorate ed effetti speciali e le tantissime hit. La sera successiva è stata la volta del ’Deejay Time’, che ha visto salire applauditi sul palco i protagonisti della storica trasmissione di Radio Deejay, Albertino, Fargetta, Molella e Prezioso, quartetto, che in Italia ha scolpito la storia della musica dance e non solo, che ha proposto uno spettacolo di grande impatto, che ha infiammato il Mandela. Sabato è stata la volta dei Club Dogo, ed è stata l’occasione per riascoltare dal vivo vecchi e nuovi successi.

Stefania Mezzina