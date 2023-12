San Beach Comix, ecco le date e i luoghi dell’ottava edizione

Non solo fumetto, ma anche cosplay, videogiochi e quella che fino a qualche anno fa veniva chiamata cultura nerd: sono questi gli ingredienti cardine del San Beach Comix, i cui organizzatori hanno appena annunciato le date in cui si terrà l’ottava edizione. Il Comix 2024 avrà luogo tra il 6 e il 7 luglio 2024, probabilmente al centro della riviera: i giorni sono stati ufficializzati dall’associazione Fumetti Indelebili, che ha comunicato la decisione anche alla Rete Italiana dei Festival del Fumetto (Riff), ovvero la più importante accolita delle fiere che ruotano attorno alla nona arte. Basti pensare che, all’interno della Rete, il Comix sambenedettese è accostato a giganti del settore, come il Lucca Comics & Games, l’Arf, l’Etna Comics e molti altri. Dove verranno posizionati gli stand? La logistica è ancora tutta da decidersi, ma è probabile che per la nuova edizione venga confermata la location del 2023, cioè viale Secondo Moretti, la rotonda Giorgioni e viale Buozzi. Una ‘L’ che rappresenta il clou del centro cittadino e che d’estate viene presa d’assalto dai turisti. Conferme in tal senso, però, ancora non ci sono: la Fumetti Indelebili nelle prossime settimane dovrà incontrare l’amministrazione comunale, e nell’occasione farà la conoscenza della nuova assessora alla cultura Lia Sebastiani, per lavorare su tempi, modalità e luoghi del futuro Comix. "Il nostro obiettivo è offrire un evento accessibile a tutti e che coinvolga il maggior pubblico possibile - dichiara il presidente Valentino Coratella - specialmente i giovani per diffondere la cultura della nona arte, del cosplay e dell’intrattenimento ludico e dare opportunità di visibilità agli artisti emergenti". Nel 2023 sono stati in migliaia ad accorrere in riviera per assistere agli show o agli incontri dei numerosi ospiti. La fiera andrà in scena nell’arco di due giorni, ma l’idea, per il futuro, è di salire ad almeno tre date, visto il successo delle prime sette edizioni. San Benedetto, d’altro canto, rappresenta una cornice ideale per manifestazioni di questo tipo, visto che la riviera delle palme ha dato i natali ad Andrea Pazienza, il più importante fumettista italiano degli ultimi decenni. Proprio in ricordo di Pazienza, alcune settimane fa si è celebrato il cinquantennale della prima mostra dell’artista, tenutasi nel 1973 alla Galleria d’Arte ‘Guglielmi’. E sarebbe ormai il caso di un evento legato all’artista: un progetto era nei piani dell’ex assessora Lina Lazzari, che ha sempre supportato il Comix sambenedettese.

Giuseppe Di Marco