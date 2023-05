San Beach Comix: l’evento prende forma

Le date erano state ufficializzate mesi fa, e ora il San Beach Comix inizia ad avere una sua configurazione organizzativa. A meno di due mesi dal suo inizio, il festival sambenedettese del fumetto, videogame e cosplay conferma l’occupazione di buona parte del centro, mentre in comune si comincia a parlare di cifre, che dovrebbero essere più alte rispetto agli anni passati. Pare infatti che l’amministrazione di Viale De Gasperi, per finanziare l’ottava edizione, abbia intenzione di stanziare 8mila euro: una somma abbastanza soddisfacente se si considera che l’ammontare massimo è stato, dal primo anno, pari a 5mila euro. L’assessorato alla cultura, dietro impulso dell’assessore Lina Lazzari, punterebbe molto sulla due giorni di comics, videogiochi e sfilata di costumi, che d’altronde farà parte del cartellone estivo, sebbene ancora non finanziato. Sarà da capire, inoltre, se agli organizzatori verrà presentato il conto per l’occupazione di suolo pubblico oppure no. Il Comix, come comunicato mesi fa, si terrà sabato 1° e domenica 2 luglio. La location individuata è ancora il centro, e questa volta la fiera dovrebbe prendere ancora più spazio in viale Secondo Moretti, dove si terrà l’esposizione, e in viale Buozzi, che invece sarà area deputata all’intrattenimento.

A differenza dell’anno scorso, il concerto dovrebbe tenersi in piazza Giorgini, dove verrà installato un grande palco. Sull’isola pedonale, inoltre, troverà posto anche una zona food. A mutare sarà anche l’orario: il San Beach rimarrà attivo dalle 17 all’1, una decisione presa per consentire la visita della fiera nelle ore più rinfrescanti della bollente estate rivierasca. Va aggiunto che le immagini del festival sarebbero state scelte anche per rappresentare San Benedetto nel video promozionale commissionato all’ufficio turismo, e se ne capisce anche il perché: nelle edizioni pre-Covid, il Comix sambenedettese riuscì ad attrarre in riviera migliaia di appassionati da tutta Italia. Anche la scelta delle date dovrebbe rappresentare un punto positivo per Fumetti Indelebili, associazione ideatrice dell’evento: con l’arrivo della bella stagione, infatti, la riviera picena dovrebbe essere invasa da orde di turisti, che in questo modo potrebbero conoscere la costa marchigiana anche per l’importante manifestazione. Tra concerti, rassegne letterarie e cinematografiche, il comune punta molto a diversificare l’offerta turistica nei tre mesi estivi: ad essere confermati, al momento, sono gli ‘Incontri con l’autore’, storica kermesse organizzata da Mimmo Minuto, nonché il cinema all’aperto. Di quest’ultimo, peraltro, il comune sta per emanare il bando di assegnazione. L’onere di scegliere la location per le proiezioni spetterà al partner individuato, al quale andrà anche la gestione del cinema teatro Concordia.

Giuseppe Di Marco