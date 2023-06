San Beach Comix, Macchina da guerra per la settima edizione

È una vera e propria macchina da guerra, quella che si è occupata dell’organizzazione del San Beach Comix, giunto alla sua settima edizione. Il palinsesto messo in piedi dall’associazione Fumetti Indelebili, infatti, si presenta ricchissimo e pieno di sorprese per gli amanti della cultura pop, del cosplay, dei fumetti e del gaming. La fiera avrà luogo sabato uno e domenica due luglio, dallo ‘sberleffo’ alla rotonda Giorgini e tutto viale Buozzi. Il primo giorno già si partirà in quarta, con ospiti d’eccezione come la cantante e attrice Fiore di Luna, gli autori Tora Edizioni Giada Romano, Masaya e Ranyuki, in presenza del direttore Gianluca Devoto. E ancora: Leonardo Graziano, doppiatore della fortunatissima serie ‘Big bang theory’, la disegnatrice Pocci Pocetta e l’illustratore Salvatore Callerami, la cosplayer e cosmaker Jenny Desu, il cantante Stefano Bersola, il disegnatore ascolano Mattia De Iulis (Marvel), l’inchiostratore Antonio Baldari e Roberto Burgos, Federica Vinci, Kido Chan, Jannet Incosplay, Zhalia e Runa Requiem. Domenica, invece, si partirà con l’attesissima gara cosplay a cura Stephan Leonheart e Fiore di Luna, che in serata si esibirà anche in concerto. Non finisce qui: sempre in serata avrà luogo un seminario su ‘La LGBTQI+ all’interno della cosplay community’ con Arne Bartowski, e quindi un incontro con il progettista di parchi divertimento Gianluca Falletta. Ampio spazio sarà dato quindi alla Scuola ‘Dask Asd’, Oto Mayumi, Arianna Parissi, Tonio Vinci. A curare l’area videoludica saranno, infine, i ‘Rolling Gamers’. Il tutto è stato ampiamente illustrato ieri mattina in sala consiliare dai membri del collettivo Fumetti Indelebili, e quindi Valentino Coratella, Raffaela Grannò, Stefano Nebbia, Kido Chan e Marco Orazi. "Quando i ragazzi dell’associazione vennero a propormi questa manifestazione mi ritrovai catapultata in un mondo che non conoscevo affatto – ha commentato l’assessore alla cultura Lina Lazzari - Ci sono entrata a piccoli passi e ho chiesto subito che potesse radicarsi nel territorio. L’abbiamo implementata, anche se non a sufficienza. Per il prossimo anno ci impegniamo a strutturarla meglio, sia come attività che come promozione e copertura economica".

Giuseppe Di Marco