San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno), 24 novembre 2020 - Il corpo privo di vita di un uomo d’età compresa fra i 35-40 anni, è stato trovato nelle prime ore di questa mattina sulla riva del mare di fronte allo chalet ristorante “Il Pescatore”, a San Benedetto. E’ stato scoperto da una donna che di buon’ora stava camminando sulla spiaggia ed ha dato l’allarme alle forze dell’ordine.

In pochi minuti sono arrivati: carabinieri, polizia e capitaneria di porto, ma anche un equipaggio della Potes 118 dell’ospedale Madonna del Soccorso. Il corpo era già rigido, ma la morte potrebbe risalire al massimo alla serata di ieri o alla notte scorsa. Non ha con sé documenti. L’uomo è vestito piuttosto leggero per le temperature di questi giorni, indossa un paio di pantaloni e una felpa.

Dell’accaduto è stata informata la Procura della Repubblica di Ascoli che ha disposto l’intervento del medico legale. Il corpo della vittima è molto insabbiato. Il mare calmo di questa mattina esclude che l’uomo possa essere caduto in mare da un punto lontano dal luogo del rinvenimento e poi trascinato a riva dalla corrente. Sono in corso indagini per risalire all’identità della vittima.