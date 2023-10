San Benedetto capoluogo: "Così rinasce il territorio"

Non è una semplice modifica anagrafica, ma una vera svolta istituzionale, quella progettata dalla neonata associazione ‘La Nuova Provincia Ascoli-San Benedetto’: il gruppo è presieduto dall’avvocato Alessandro Capograssi, che avrà per vice Elio Core, già a capo del comitato di quartiere Porto d’Ascoli Centro. Obiettivo dichiarato di questo coacervo, nel quale figura anche Nicola Baiocchi (presidente del comitato ‘Salviamo il Madonna del Soccorso’), è riequilibrare il territorio Piceno in termini di servizi e presenza istituzionale, visto che San Benedetto è tra le pochissime realtà ad aver aumentato il numero di abitanti. "Le cause di queste variazioni sono molteplici – sostengono dall’associazione –: diverse opportunità di lavoro, disuguale e diversificata crescita economica, ubicazione sul territorio, posizione baricentrica rispetto alle Marche e all’Abruzzo. Insomma, un punto strategico centrale che consente di attirare il turismo e creare opportunità di sviluppo economico". Tutti aspetti che hanno reso San Benedetto la città più grande della provincia. Ciononostante, la riviera delle palme "sconta in termini di servizi una forte penalizzazione, che ha creato disparità e risentimenti nella popolazione, rallentando, e in alcuni casi bloccando, la crescita socio economica della città. In questi anni abbiamo subito decisioni che hanno impoverito il nostro territorio: in definitiva, fornendo servizi scadenti alla popolazione e un aggravio economico alle famiglie". In che modo la riviera trarrebbe beneficio dall’istituzione di una nuova provincia?

I principali temi sono il ritorno del tribunale, o una nuova sede Erap. Per l’attuale capoluogo, invece, l’associazione con San Benedetto produrrebbe benefici in termini turistici. Ovviamente, però, il dislivello che si vuole colmare è quello dell’ospedale: per i promotori, una provincia unica riuscirebbe ad attrarre investimenti adeguati e giuste risorse per servire il reale bacino delle Marche Sud. "Con questo primo atto pubblico – continuano i membri dell’associazione promotrice – vogliamo sensibilizzare l’opinione dei cittadini per intraprendere un processo di paritaria integrazione dei due territori, ponendo in essere la costituzione della nuova provincia, come peraltro avvenuto con Pesaro-Urbino, Forlì-Cesena, Barletta-Trani-Andria ed altre realtà territoriali già operative. Adotteremo, per il raggiungimento di questo obiettivo, tutti gli strumenti consentiti dalla legge. Contemporaneamente avvieremo un’ampia campagna di informazione e diffusione del nostro progetto tra i cittadini dell’intera provincia".

