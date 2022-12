San Benedetto con Fargetta e i Neri per Caso

Mancano appena tre giorni alla fatidica sera del 31 dicembre: grande attesa anche nella Riviera delle Palme, dove il ‘Capodanno in Piazza’ avrà come cornice la rotonda Giorgini. In un’ambientazione allietata dalla presenza di luminarie, a partire dalle 22, saliranno sul palco la Family Show live band e i Capitolo Zerø per accompagnare il pubblico fino alla mezzanotte, quando il testimone passerà nelle mani di un ospite d’eccezione e della sua console: Dj Fargetta. La ribalta di capodanno, in primis, avrà per protagonisti i ragazzi del gruppo Capitolo Zerø, che nasce a San Benedetto nel 2017. Nel 2021 firmano un contratto con la Milano Records, convinta a produrre la loro musica che sorge dalla contaminazione di vari stili e generi, fra cui urban, rap e trap: nel corso di cinque anni, i membri della band sono riusciti a creare una loro identità in un suono originale e molto riconoscibile. Attualmente, Capitolo Zerø ha all’attivo un album pubblicato nel 2020 (Misdat) e cinque singoli. Ma ovviamente, allo scoccare della mezzanotte tutta l’attenzione sarà per Dj Fargetta. Classe 1962, l’ospite della riviera è disc jockey, produttore discografico e regista radiofonico. In attività dal 1980 e principalmente specializzato in musica house e dance, ha alle spalle un ragguardevole numero di album, anche in collaborazione con altri artisti della scena musicale italiana e internazionale.

L’inizio del 2023 sarà all’altezza della chiusura del 2022. Domenica 1° gennaio, piazza Giorgini tornerà ad animarsi a partire dalle 16.30, quando si esibiranno gli artisti della live band I Varie Età e J.And, rapper sambenedettese con all’attivo diverse produzioni musicali che spopolano su Youtube, per lasciare poi spazio al concerto dei Neri per Caso, in arrivo da Cortina d’Ampezzo. Vale la pena ricordare che anche a capodanno sarà in vigore l’ordinanza anti-movida molesta emanata il 16 dicembre, con una differenza. I pubblici esercizi che somministrano o vendono alimenti e bevande, anche attraverso distributori automatici, situati nell’area individuata a nord da via Carducci e via Marin Faliero, a sud dal torrente Albula, a ovest da corso Mazzini e corso Cavour e ad est dalla linea di battigia e dalla banchina di riva del porto, o nell’area compresa fino a 50 metri di distanza dalle carreggiate est e ovest del lungomare, potranno esercitare la propria attività dalle 6 del mattino alle 5 del 1° gennaio 2023. Sono inoltre vietate, a partire dalle 21, la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche per l’asporto, in qualsiasi tipo di contenitore. Nella stessa fascia temporale, è vietata la vendita per asporto di bevande di qualsiasi gradazione in contenitori di vetro, lattine e in metallo, o in altro materiale potenzialmente utilizzabile quale strumento atto ad offendere.

Giuseppe Di Marco