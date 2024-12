San Benedetto del Tronto si illumina: luminarie e brindisi con Consorzio Vini Piceni

Le luminarie e le installazioni si accenderanno in contemporanea oggi, all’imbrunire, alle 17, mentre alle 19 partirà ’M’illumino di bollicine’, un brindisi in piazza Matteotti e in contemporanea in dodici esercizi pubblici della città, gratuiti, con i prodotti offerti dal Consorzio Vini Piceni (per info sui locali Sbt tourism).

L’Amministrazione comunale ha illustrato il panorama delle installazioni, presentato il programma di iniziative connesse e ringraziato il tessuto commerciale cittadino, che quest’anno ha risposto in modo convinto e partecipe. Le imprese partecipanti esporranno una vetrofania con lo slogan ’io illumino la mia città’.

Saranno oltre trenta, le vie cittadine che saranno abbellite da luminarie, otto piazze, mentre i luoghi che accoglieranno grandi installazioni luminose saranno dodici, in centro e a Porto d’Ascoli: la rotonda Giorgini sarà abbellita da una ’tenda luminosa’ che farà da sfondo alla fontana su cui saranno proiettate immagini natalizie.

Il sindaco Spazzafumo si è detto orgoglioso dell’adesione di 420 commercianti, "a dimostrazione di una forte appartenenza. Vi ringrazio a nome mio e della città che ne beneficerà", mentre l’assessore al commercio Laura Camaioni non ha nascosto la sua emozione per la sinergia emersa. Tutti hanno ringraziato commercianti, sponsor e associazioni di categoria.

"L’operazione ha un costo di 180mila euro", ha sottolineato il consigliere Stefano Gaetani; dal canto suo il presidente del Consorzio Vini Piceno, Simone Capecci, ha espresso la sua soddisfazione per la collaborazione.

Le luminarie sambenedettesi godranno anche della promozione derivante da "Piceno incantato – Scopri la magia del Natale", iniziativa che raccoglie idealmente in una comunicazione congiunta una serie di eventi natalizi tra luminarie, presepi artistici, artigianali e viventi, gospel e concerti corali, spettacoli e laboratori per bambini di 12 comuni della Provincia di Ascoli.

Stefania Mezzina