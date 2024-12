’San Benedetto in Danza’: doppio appuntamento

Due appuntamenti di danza danno il via a ’San Benedetto del Tronto in Danza’. La proposta dedicata alla danza, che negli ultimi anni ha espresso a San Benedetto artisti apprezzati in tutta Europa, intende, inoltre, valorizzare anche luoghi caratteristici cittadini, come le sezioni Civiltà Marinara delle Marche e il Museo Ittico ’Capriotti’ del Museo del Mare. "La danza – dichiara l’assessore Lia Sebastiani – torna protagonista della scena culturale di San Benedetto con una nuova rassegna, animata dallo spirito che contraddistingue l’Amministrazione comunale di rompere gli schemi e portare gli spettacoli all’interno di cornici diverse. Nell’ottica di mantenere viva e dinamica l’offerta culturale della città, la danza torna ad appropriarsi del suo posto tra le arti maggiori, con una serie di appuntamenti che, in questa prima edizione, avranno l’illustre cornice degli spazi del Museo del Mare e del Teatro Concordia". "È con vera gioia che abbiamo accolto l’invito dell’assessore Sebastiani ad allargare ulteriormente la proposta teatrale per la città di San Benedetto – affermano Piero Celani e Gilberto Santini, rispettivamente Presidente e Direttore dell’Amat –. La nostra natura di Circuito Multidisciplinare trova così un’altra preziosa occasione di mettersi all’opera, Due gli appuntamenti per questa prima edizione di San Benedetto del Tronto in Danza. Il primo giovedì 19 e venerdì 20 dicembre, al Museo del Mare, è Soffio schizzo coreografico di Cecilia Ventriglia interpretato con la danzatrice Silvia Valenti e la cura di Maria Rita Salvi. Una visita danzante al Museo del Mare con gli "schizzi" coreografici della danzatrice-performer-autrice ascolana Cecilia Ventriglia – teacher certificata del progetto Dance Well e con un curriculum che va da Sosta Palmizi di Raffaella Giordano e Giorgio Rossi, al gruppo ceco di teatro fisico Farm In The Cave fino al Marina Abramovich Institute di New York – per piccoli gruppi di spettatori. Due giorni con due repliche al giorno, il pomeriggio alle 19 e la sera alle 20.45, per scoprire o riscoprire attraverso la danza e quel che è nel Museo le radici della città e, forse, anche le proprie, nel mare. Biglietti: Soffio (posti limitati a 20 spettatori a recita, ingresso 5 euro) in vendita al Concordia fino al 18 dicembre (17.30-19.30) e al Museo del Mare (giorni di spettacolo dalle 18). Il secondo appuntamento sarà giovedì 23 gennaio, al Teatro Concordia. In scena Vivaldiana di Spellbound Contemporary Ballet, creazione per nove danzatori.

Stefania Mezzina