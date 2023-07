San Benedetto in festa per la Madonna della Marina

E’ terminata ieri a San Benedetto ’La festa delle feste’, vale a dire la festa della Madonna della Marina, cui è profondamente legata la città. L’ultimo evento religioso vi è stato nel pomeriggio, con la processione che è partita dalla Banchina Malfizia, diretta in Cattedrale, accompagnata dalla Banda Città di San Benedetto del Tronto. A seguire il vescovo diocesano Carlo Bresciani ha presieduto la celebrazione Eucaristica alla presenza dei parroci della città, che si è tenuta in piazza Nardone e che ha visto una folta partecipazione di fedeli.

Le numerose manifestazioni civili sono terminate con i consueti fuochi d’artificio di mezzanotte, in scena dal molo sud e visibili lungo tutta la Riviera. In questo fine settimana vi è stata un’ampia partecipazione alle manifestazioni religiose e civili che gli organizzatori hanno predisposto per la più importante ricorrenza cittadina, che hanno visto unirsi i residenti, le miglia di persone giunte dalle località dell’hinterland e tanti turisti che in questo periodo sono ospiti della Riviera delle Palme.