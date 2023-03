San Benedetto, le solite Disagi appena piove: "Ecco i lavori da fare"

Ad ogni pioggia importante alcune zone di San Benedetto vanno sott’acqua ed in particolare la zona ad est della ferrovia, come l’ex Ballarin, la zona portuale e di via Colombo, dove sono in corso importanti lavori da parte della Ciip. Va aggiunto, per onor di cronaca, che in questa circostanza in un giorno e mezzo sono caduti più di 50 millimetri di pioggia, fenomeno che non si registrava da prima dell’estate del 2020. Con una nota la Ciip fa sapere che ha programmato sulla città una serie di interventi per un investimento di diversi milioni di euro tesi risolvere il problema degli allagamenti in diverse zone della città e in particolare nell’area Ballarin. "A oggi sono in corso i lavori che riguardano l’ottimizzazione della rete fognaria su via Colombo e su via Dandolo – scrive in una nota la direzione della Ciip – Su via Colombo, lavori per un importo di 400 mila euro, che sono al momento fermi in attesa della prossima corsa ciclistica ’Tirreno Adriatico’, mentre su via Dandolo, lavori per un importo di 2 milioni e mezzo di euro, hanno subito piccoli ritardi per problemi legati all’attraversamento della ferrovia. Si tratta di interventi collegati volti a risolvere il problema degli allagamenti a est della ferrovia, in via Colombo e zone limitrofe e nell’area Ballarin. Si prevede che le attività possano terminare ed entrare in funzione a luglio".

In pratica, in via Colombo ora si tratta di costruire una vasca di scolmatura che raccoglie le acque piovane per sversarle poi in mare. A questi interventi vanno aggiunti quelli eseguiti nella rotonda di Porto d’Ascoli, per i quali sono stati investiti circa 1,5 milioni di euro per una parte dell’intervento, mentre il resto, per 1 milione di euro, devono ancora partire. In via Ugo Bassi sono stati investiti altri 1,5 milioni di euro mentre nella parte terminale di via Valtiberina, la Ciip ha investito altri 600 mila euro. Nel quartiere Agraria, però, i problemi esistono ancora ed i tecnici precisano che nelle zone di espansione, la situazione spesso si fa critica poiché nel realizzare nuovi insediamenti si creano dislivelli che impediscono lo scorrimento delle acque piovane. Altra situazione critica è in via Valtesino, dov’è in corso un certo fermento da parte dei residenti che hanno fatto una petizione per sollecitare i lavori di una nuova rete fognante: la strada si allaga e l’acqua finisce nei garage e negli scantinati delle abitazioni. Uno dei residenti, Ercole Speca, sta conducendo una battaglia e ieri ha rilevato anche i disagi nelle altre vie del quartiere: Valdarno, Valcamonica, Val Padana, via Adige, Valtiberina oltre a via Valtesino, dove viene chiesta la posa in opera di una nuova tubazione.

Marcello Iezzi