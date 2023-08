San Benedetto, Reparto Diabetologia a Rischio Collasso

Il reparto diabetologia dell’Ospedale di San Benedetto rischia il collasso. Questo è il grido di allarme lanciato dall’Associazione dei diabetici Onde Glicemiche di San Benedetto sulla situazione che si è venuta a creare all’interno del reparto "per assoluta carenza di personale medico". Per una serie di situazioni che si sono verificate in maniera concomitante e imprevedibile, "tra le quali la imminente assenza per un mese del Primario e l’uscita dal reparto di una dottoressa che si trasferisce altrove, l’unità diabetologica si ritroverà con sole tre unità di personale medico che dovranno gestire i reparti di San Benedetto e Ascoli". La prima e più evidente conseguenza di questa situazione è l’interruzione di circa la metà delle visite ambulatoriali necessarie. "Urgentissimo che l’amministrazione sanitaria metta mano a questa situazione inserendo un altro medico anche a tempo determinato. La patologia diabetica è in costante aumento tra la popolazione e non è possibile mantenere sottodimensionato un reparto che è stato sempre un’eccellenza sambenedettese. "Ci aspettiamo una risposta rapida dell’Amministrazione per evitare che la situazione precipiti".

P. Erc.