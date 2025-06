San Benedetto si accende. Dai motori all’alta moda: le feste entrano nel vivo

Ad una settimana dal ‘Solstizio d’estate’ hanno preso già il via gli eventi della stagione più calda dell’anno in Riviera. Si partirà sabato con ’Visitiamo la Sentina’, un’escursione guidata nella Riserva Naturale regionale organizzata dall’associazione Amici della Sentina. I volontari guideranno i partecipanti lungo i sentieri tematici della riserva, illustrando la biodiversità locale, la flora e la fauna tipica, con soste informative presso bacheche illustrative. La camminata potrà prevedere anche birdwatching e momenti di sensibilizzazione ambientale.

Sabato 21 giugno, poi, viale Secondo Moretti accoglierà la terza edizione di ’Rosso Italia’, la manifestazione dedicata alle eccellenze del Made in Italy. Dalle 18 alle 24 si celebrerà l’Italia attraverso i suoi simboli più amati, tutti rigorosamente declinati nel colore rosso: motori, alta moda, enogastronomia, musica, spettacolo e impegno sociale. Tra le attrazioni più attese, le inconfondibili auto Ferrari e le moto Ducati con la possibilità di partecipare a un test ride gratuito per provare la nuova Ducati Diavel V4 2025. Non mancherà l’esposizione della Lamborghini Urus, insieme al pullman e alle moto della Polizia Stradale in Piazza Giorgini, dalle 10 alle 18. Non solo motori, ma anche alta moda con un red carpet di abiti ispirati al celebre ’rosso Valentino’, e un focus sul sociale grazie alla presenza della Croce Rossa Italiana e dell’Associazione nazionale Vigili del Fuoco.

’Rosso Italia’ si farà anche megafono per un messaggio importante: la lotta contro la violenza sulle donne. All’interno della campagna ’Scarpette Rosse’ si terrà un momento di riflessione e confronto con ospiti e testimoni, moderato dalla giornalista Simona Barchetti, con la partecipazione speciale di Katia Ricciarelli, ospite d’onore dell’intera giornata, in coincidenza con la Giornata Internazionale della Musica. La serata sarà animata dalle esibizioni live della Swing&Roll Band femminile Diviniles, DJ Simon, l’Orchestra della Mezzanotte con il corpo di ballo Malafè, la Band Jazz Smooth Latin, e lo show ritmico di Ivan Binni, il percussionista reso celebre dalla ’Domenica Sportiva’ di Rai 2. A seguire, DJ set fino a mezzanotte.

Infine, sabato 28 da non perdere la ‘Cena Stellata’ allo ‘Chalet Alga’ sul lungomare alla concessione 75, dove sarà di scena Enrico Mazzaroni del ristorante ‘Il Tiglio’ di Montemonaco, una stella Michelin. Una notte tra radici e visione esclusiva con un menú appositamente creato dall’unico Chef Stellato del Piceno. Si andrà dall’insalata estiva con fagioli, cannelli, alghe e ciliegie; coniglio e cozze; tagliatelle panna e funghi; ricciola e faraona; dolce. (Prenotazioni: 329.0839764).

Valerio Rosa