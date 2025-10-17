SAN BENEDETTO Spari killer. Fredda la compagna, poi si uccide

Dramma della malattia a San Benedetto del Tronto dove un pensionato ha sparato alla compagna di 80 anni, poi si è tolto la vita. L’omicidio-suicidio si è consumato intorno alle 17 di ieri in via Stamira, parallela del lungomare, nelle vicinanze della sede universitaria di Camerino. Mario Cutella, anche lui ottantenne, ex infermiere, ha ucciso la compagna malata, ospite della Rsa di Massignano, località nell’immediato entroterra ascolano. Andava a trovarla tutte le settimane, ma ieri ha deciso di farla tornare a casa per un paio d’ore. Voleva farle rivedere la casa, aveva raccontato ai vicini. Ad accompagnare la donna nella sua abitazione erano stati i volontari della pubblica assistenza. Gli stessi che qualche ora dopo, andando a riprendere Vanda, hanno scoperto la tragedia. I corpi privi di vita si trovavano nella stanza da letto, l’uno accanto all’altra e nelle vicinanze l’arma sulla quale sono in corso accertamenti dei carabinieri che si occupano del caso, coordinati dal procuratore Umberto Monti, giunto sul posto insieme alla Scientifica e al medico legale. La donna aveva avuto un ictus e non si era più ripresa, mentre il compagno, con vari acciacchi di salute, era in lista d’attesa per un intervento chirurgico programmato nell’ospedale di Ascoli. La coppia non aveva figli. Nel tardo pomeriggio sono arrivati i nipoti, figli del fratello di Mario che risiede in Germania. Le salme sono state composte nell’obitorio dell’ospedale di San Benedetto a disposizione della magistratura.

Marcello Iezzi