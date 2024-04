San Benedetto, spettacolo triathlon

Centinaia di atleti hanno dato vita ieri mattina all’edizione 2024 della gara di triathlon olimpico Trio Silver ’Città di San Benedetto del Tronto’. La manifestazione sportiva, organizzata perfettamente dalla Porto 85 di San Benedetto, si è articolata su tre gare. Inizialmente gli atleti provenienti da ogni parte d’Italia, hanno affrontato le prove di nuoto nel tratto di mare davanti alla concessione 1 Bacio dell’Onda percorrendo due giri da 750 metri. Successivamente si è svolta la frazione in bicicletta per un totale di 40 km in cinque giri. L’ultima frazione è stata quella di corsa partita da viale Buozzi per un totale di 10 km. La zona di cambio e il cuore pulsante della manifestazione è stata la splendida area di viale Buozzi. Per la cronaca la vittoria della competizione è stata ottenuta da Niccolò Sancisi della Dinamo Triathlon il quale ha fatto fermare il cronometro sul tempo di 1:48:43. Tra le donne la vittoria è stata ottenuta dalla romagnola Alessia Righetti della T.D. Rimini in 2:08:48.

Vittorio Bellagamba