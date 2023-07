San Benedetto tennis cup: ecco i nomi di punta

Non c’è estate senza il torneo del Circolo Tennis ‘Maggioni’ e, visti gli atleti che parteciperanno quest’anno, San Benedetto sembra essere destinata a diventare un vero e proprio punto di riferimento per sportivi e semplici appassionati. Parliamo del ‘San Benedetto Tennis Cup’, che si terrà dal 9 al 16 luglio: a rivelare i nomi di punta dell’Atp Challenger, prestigiosa manifestazione alla sua premiere rivierasca, è stato il presidente del Circolo Afro Zoboletti, assieme al presidente di Federtennis Marche Emiliano Guzzo, nonché il sindaco Antonio Spazzafumo e l’assessore Cinzia Campanelli, che hanno snocciolato qualche chicca sul contributo del comune alla manifestazione. Luca Castagnola, Federico Salomone, Andrea Meduri, Riccardo Balzerani, e nel tabellone principale, Gian Marco Ferrari, Peter Buldorini, Benoit Paire e, soprattutto, Richard Gasquet, 51º nel ranking a livello mondiale e uno dei migliori rovesci del mondo: sono questi i tennisti che l’asd di Zoboletti è riuscita ad attrarre in riviera. "L’evento del tennis è di altissimo rilievo per San Benedetto – ha commentato il primo cittadino – Si tratta di una manifestazione sportiva di grande richiamo che catalizzerà l’interesse di un’ampia platea, composta da tutti quelli che adorano questo sport. La nostra città sta diventando un punto di riferimento, anche e soprattutto grazie alle energie profuse dal presidente Zoboletti. Ovviamente supporteremo il ‘Maggioni’ in tutti gli ambiti possibili: siamo molto vicini a questa manifestazione ed è nostra intenzione alzare l’asticella ancora più in alto". Ad esprimere soddisfazione è anche Campanelli: l’assessora ha ricordato che il comune metterà a disposizione navette gratuite che raggiungeranno il centro e l’area del ‘Maggioni’ dallo stadio ‘Riviera’ e dal parcheggio del centro commerciale ‘Porto Grande’. Inoltre per tutto il periodo in cui si svolgerà l’evento, ad eccezione di sabato 16, l’ex Galoppatoio verrà aperto alla sosta dei veicoli appartenenti a chiunque sia in possesso di un titolo d’ingresso al Circolo. "Possiamo ben dire che qui c’è il tennis che conta – ha detto Zoboletti – è qui che si vedono i talenti e i protagonisti del futuro". Nel corso della presentazione, infine, si è colta l’occasione di parlare del progetto di restyling del Circolo, che prevedrebbe la realizzazione di due tribune, una zona food e un club house. "Sentiamo fortemente la necessità di crescere – ha continuato il presidente - Se c’è la volontà di mettersi a tavolino e risolvere le questioni tecniche rimaste in sospeso, si va avanti: con il comune questo percorso lo possiamo fare". Linea che è stata sposata in pieno dall’amministrazione di Viale De Gasperi: "Il progetto c’è ed è bellissimo – ha concluso Campanelli – E vogliamo mettere mano agli avvicendamenti che si sono stratificati negli anni".

Giuseppe Di Marco