San Benedetto: urgenti interventi per le strade dissestate del centro turistico

C’è ancora tanto da fare per ripristinare il decoro in città. A dimostrarlo sono le diverse strade in cui il comune non è ancora intervenuto per rifare l’asfalto. Dopo tanto tempo e con le frequenti precipitazioni, alcune carreggiate sono diventate disagevoli da percorrere.

È evidentemente il caso di via Pasqualini e viale delle Tamerici. In particolare, i circa 250 metri che vanno dal faro al giardino ‘Nuttate de lune’ sembrano essere stati, nel recente passato, zona di passaggio di esseri colossali. Buche – in alcuni casi si dovrebbe parlare di voragini – avvallamenti e soprattutto crepe: fessure che si trovano praticamente ovunque e nelle quali, con il calo delle temperature, l’acqua piovana aumenta di volume e continua la sua lenta opera di distruzione del manto stradale.

Tanto più che la situazione peggiore si trova in corrispondenza del punto più turistico di San Benedetto: il segmento che va dalla statua del pescatore all’inizio del lungomare. Una zona che collega il molo con la passeggiata più famosa della città, ma anche al centro, ai locali che hanno reso famosa la riviera, ai ristoranti e alla pineta di viale Buozzi. Insomma, si parla della zona più frequentata da cittadini e turisti, ed è ora che ci si attivi per rimetterne in sesto la strada.

Oltretutto bisogna rammentare che l’amministrazione ha in mente di riformare quest’area, compreso l’ex galoppatoio, viale Marinai d’Italia e l’ex bocciofila. L’idea è di togliere le casette di legno dalla loro attuale ubicazione e aprire il viale al traffico per collegare la zona del faro a quella del lungomare. Le casette verrebbero trasferite all’ex bocciofila e in questo modo sarebbe possibile pedonalizzare via delle Tamerici, unendola all’ex galoppatoio, che nel frattempo verrebbe acquisito dal demanio.

Un’iniziativa complessa, per concretizzare la quale sarà necessario attendere anni. Nel frattempo però non è possibile ignorare lo stato in cui versa l’attuale viale delle Tamerici – che in futuro dovrebbe trasformarsi in via Andrea Pazienza – ed è necessario che le autorità preposte pongano rimedio a questo problema, dato che su questa strada passano quotidianamente migliaia di veicoli.

Va detto che il civico 124 di Viale De Gasperi ha puntato molto sulla riqualificazione degli asfalti cittadini: tra le ultime operazioni figura quella che ha portato nuovo bitume lungo la Statale 16, grazie a un contributo di Autostrade per l’Italia di quasi un milione. La priorità, ora, è la zona del molo sud.

Giuseppe Di Marco