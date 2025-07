San Benedetto, nel weekend giovanissimi ubriachi e vandali in azione in spiaggia

San Benedetto del Tronto (Ascoli), 7 luglio 2025 – Operatori del 118 impegnati senza sosta la scorsa notte a San Benedetto per soccorrere giovani in preda ai malori dopo aver abusato di alcol. In parallelo, la spiaggia è diventata teatro di atti vandalici che hanno provocato danni ingenti ad alcuni stabilimenti balneari.

Le ambulanze hanno percorso più volte il lungomare e le vie centrali, rispondendo alle numerose chiamate per intossicazioni etiliche. Ragazzi, alcuni anche minorenni, trasportati al pronto soccorso per nausea, perdita di coscienza e vomito. Mentre i soccorritori erano alle prese con i malori, un gruppo di vandali ha preso di mira uno degli stabilimenti della spiaggia.

Durante la notte hanno scatenato il caos, lanciando in aria sdraio e lettini, rovesciando ombrelloni e spargendo gli arredi su tutta la battigia. Al mattino la scena era quella di una vera e propria devastazione: la sabbia era disseminata di attrezzature, come se fosse passata una tempesta. Il gesto ha suscitato indignazione tra residenti e operatori turistici,le forze dell’ordine hanno avviato accertamenti per individuare i responsabili, mentre cresce la richiesta di più controlli.

Le autorità sanitarie ricordano inoltre che un consumo eccessivo può causare perdita di coscienza e arresto respiratorio, mentre nei più giovani l’alcol compromette lo sviluppo cerebrale, aumentando il rischio di dipendenze e comportamenti pericolosi.