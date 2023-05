San Domenico nel mirino dei vandali "Ecco come gli daremo nuova vita"

Nel consiglio comunale andato in scena ieri pomeriggio nella sala della Ragione del palazzo dei Capitani, a destare particolare preoccupazione è stata la situazione del complesso di San Domenico nel quartiere della Piazzarola. Una struttura caratteristica della città, ormai ripetutamente danneggiata fin dal 2016 quando l’edificio, che ospitava l’istituto magistrale, fu dichiarato inagibile a causa dei danni prodotti dal sisma. Verteva su ciò l’interrogazione avanzata dai consiglieri di opposizione. "Pochi giorni fa c’è stato un nuovo atto vandalico nel complesso di San Domenico, nonostante le difficoltà che residenti e sestiere stanno già vivendo da anni – interviene il consigliere Francesco Ameli del Pd –. Oggi questa è diventata una struttura per sbandati che presenta danni innumerevoli, scaffalature divelte e tanta immondizia. Quello che chiediamo è quali sono le misure di sicurezza attivate al fine di evitare ulteriori intromissioni esterne? Con quali fondi si sta provvedendo a ciò e qual è lo stato di avanzamento?".

Nel corso degli ultimi anni si è spesso provveduto ad intervenire per porre rimedio alle varie situazioni di disagio venute in essere. "A seguito dell’abbandono della struttura si era provveduto a metterla in sicurezza barrando tutte le vie d’accesso – spiega il sindaco –. Si è poi provveduto a ripristinare gli accessi indebiti. L’ultima intrusione che si è registrata ha portato all’incendio di una stanza dell’immobile e anche stavolta si è provveduto a tamponare l’accesso. Stiamo intervenendo di volta in volta. C’è in atto un intervento relativo alla realizzazione di un housing intergenerazionale all’ex convento di San Domenico per una cifra 14,895milioni di euro. Abbiamo affidato l’incarico legato all’adeguamento del progetto definitivo ed il progetto esecutivo adeguato è stato sottoposto all’attenzione dell’organismo di verifica che ha avviato le attività per la validazione. Il processo si concluderà nelle prossime settimane. L’appalto integrato ci sarà entro il mese di giugno. La nuova struttura sarà un mix tra una coabitazione di studenti universitari e anziani autosufficienti che terrà conto delle necessità strutturali quali abbattimento delle barriere architettoniche, efficientamento energetico e sistemi domotici. Ci sarà anche l’intervento di completamento del polo universitario e della chiesa di Sant’Angelo Magno che consentiranno di riqualificare tutto il quartiere".

Massimiliano Mariotti