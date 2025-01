San Faustino, per la festa dei single weekend di eventi al Parco dei Principi

Evento di livello nazionale al Parco del Principi di Grottammare. A San Faustino appuntamento con l’amore: un week-end di divertimento per i single di tutta Italia. Il 15 e il 16 febbraio ospiterà #WeAresingle, un evento dedicato a single dai 40 ai 60 anni provenienti da tutta la Penisola. A organizzare l’evento sarà We Are Single – Events, (anche su facebook e Instagram), che ha ideato lo spazio ideale per divertirsi, ballare e conoscere nuova gente con l’intrattenimento di Pippo Del Vecchio, coordinatore delle due giornate con la collaborazione dell’agenzia di comunicazione ed eventi Holly Agency e il Tour Operator Holly Tour. La struttura grottammarese, diretta dal proprietario e direttore Filippo Olivieri, sarà completamente a disposizione dei partecipanti che potranno godere di un fine settimana di relax in uno dei resort più rinomati della regione.