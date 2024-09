San Filippo al voto,. Tonelli: "Lista unica"

Alle elezioni del giugno scorso era stato il primo dei non eletti. Ma da qualche ora è tornato a far parte del consiglio comunale di Folignano: Daniele Tonelli torna in assise e lo fa al posto di Serena Accorsi che, in quanto assessore, ha deciso di lasciargli il posto da consigliere in maggioranza. Ex presidente della Provincia, seppur per un mese, nel novembre del 2021, tra l’addio di Fabiani e l’avvio di Loggi. Il suo rientro in consiglio, tra l’altro, lo renderà candidabile anche per le prossime elezioni provinciali, trattandosi tra l’altro di un consigliere provinciale uscente. Elezioni che ci saranno il 29 settembre, ma entro l’8 dovranno essere presentate le liste. A votare saranno tutti i sindaci e i consiglieri dei 33 Comuni del Piceno. Varrà il voto ponderato, in ragione dell’indice assegnato ai Comuni in base al numero degli abitanti. Daniele Tonelli, pertanto, avrà sia la possibilità di votare che quella di essere eletto e, a un mese dal voto, coglie l’occasione per lanciare un appello. In particolar modo rivolto ai moderati. "Il mio auspicio è che, considerate anche le gravi condizioni economiche in cui versa la Provincia, si possa stilare un’unica lista – spiega Tonelli –. Ritengo fondamentale, infatti, mettere insieme le diverse energie e il ruolo dei civici non va sottovalutato Se ambisco ad essere rieletto? Sicuramente mi piacerebbe impegnarmi ancora per la Provincia, vedremo".

Matteo Porfiri