San Filippo Neri Gran ritorno per la festa

San Filippo Neri, grande successo alla festa del patrono, che si è appena conclusa con centinaia di partecipanti, accorsi in piazza per uno degli appuntamenti storici caduti, da tre anni, nel dimenticatoio. A commentare l’esito dell’evento, che ha avuto luogo nel quartiere tra il 27 e il 28 maggio, è Roberto Vesperini: "E’ doveroso un ringraziamento – dice il presidente di comitato – per il contribuito che è stato dato per la riuscita di tale festa a tutte le attività commerciali, ai membri del comitato festa e al gruppo scout, che ha prestato servizio in modo impeccabile. Un ringraziamento speciale va a don Gianni Croci e monsignor Paoloni. Con grande piacere vogliamo rendere noto della grande generosità di tutti i cittadini che hanno supportato, con la pesca, il mercatino di beneficenza. Il contributo ricavato andrà a beneficio dei più bisognosi tramite l’associazione ‘Le Vincenziane’".