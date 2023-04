San Filippo Neri, momento duro tra spopolamento e chiusure

San Filippo Neri, da sempre quartiere ‘cerniera’ fra San Benedetto e Grottammare, sta vivendo un duro momento di crisi. Se non tutta l’area, almeno una parte piuttosto consistente ha conosciuto, negli ultimi anni, un forte spopolamento e la chiusura di attività commerciali. Anche di questo si è parlato a margine dell’incontro fra comitato di quartiere e amministrazione comunale, tenutosi alcuni giorni fa per far emergere le criticità e opportunità offerte dal confine nord del comune. Ad essersi spopolata, ad esempio, è tutta via Calatafimi, mentre nella sua parallela, via Marsala, a partire dalla pandemia hanno chiuso i battenti almeno tre attività fortemente radicate, tra cui un’estetista, un’agenzia di viaggi e un negozio di mobili. Ma a parte le chiusure, a generare malcontento è la generale sofferenza che vivono gli esercizi rimasti aperti. Negozi che devono scontare la presenza dell’ex fabbrica Sgattoni, colosso abbandonato a sé stesso, e di parcheggi a spina di pesce che di certo non facilitano la viabilità di zona.

Proprio per via Marsala, in assemblea, è stato proposto il ripristino del doppio senso. Tale richiesta verrà valutata in una successiva riunione ascoltando il parere di tutti residenti interessati e presenti. A partecipare all’incontro sono stati, per il comune, il vicesindaco Tonino Capriotti, l’assessore all’urbanistica Bruno Gabrielli e le consigliere Barbara De Ascaniis ed Elena Piunti. Oltre alla viabilità di via Marsala sono stati affrontati diversi temi importanti tra cui il doppio senso e nuovi parcheggi di via Botticelli e via Ghirlandaio, la gestione e manutenzione del parco di via Crivelli da parte degli scout, l’illuminazione di tutto il quartiere in particolar modo via D’Annunzio, non funzionante da diversi mesi. Per quanto riguarda la pulizia strade nel primo e secondo lunedì del mese, visto che molti cittadini di non rispettano la segnaletica e le ordinanze imposte, dopo un confronto tra i cittadini e la componente della giunta comunale, è emersa la necessità di effettuare queste pulizie straordinarie affiancate dai vigili urbani, sanzionando i trasgressori. A conclusione dell’incontro il presidente Roberto Vesperini, insieme al direttivo, ha ringraziato tutti i cittadini che hanno preso parte all’assemblea e ha contestualmente comunicato che quest’anno, per iniziativa del gruppo parrocchiale e del comitato di quartiere si rifarà la tanto attesa Festa di San Filippo: la manifestazione avrà luogo il 27 e il 28 maggio, con stand gastronomici e gruppi musicali.

Giuseppe Di Marco