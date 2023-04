Adulti, non più adulti: al teatro San Filippo Neri oggi inizia il ‘Phersu Festival’, festa delle maschere, dei pupazzi e del teatro di figura ‘tout public’ nato dalla collaborazione di Caleidoscopio Aps con il creator Ivo Cotani. Uno spazio magico dove compagnie provenienti da tutta Italia si susseguono in un alternarsi di spettacoli antichi, moderni e di sperimentazione. Gioco, satira, scherzo, avventura si intrecceranno in questo unico ritrovo di maschere, pupazzi, stoffe, burattini e oggetti che prendono vita per raccontare le loro storie. Ecco il programma: si comincia oggi, sabato 1° aprile alle 16, con ‘Racconti di terre antiche’ di Cristina Castelli, per proseguire alle 19 con il ‘Puppet show’ a cura di Dante Cingarini. Dalle 11 alle 19, inoltre, andrà in scena ‘Le nuvole’ con Elena Di Marco: un micro-spettacolo in scatola della durata di quattro minuti, aperto ad una persona per volta con offerta libera. Domenica 2 aprile invece si organizzerà la creazione di maschere e riciclo, con Onelia Capomagi, mentre alle 16 sarà la volta di Ermelinda Coccia e del suo ‘Sand painting’, cui seguirà, alle 16.30, un workshop a tema. Chiusura di classe, alle 19, con il ‘Don Chisciotte’ di Renato Pisciella. "Questo festival è iniziato tre anni fa con una prima edizione a Roma – spiega Cotani - e nasce dal mio amore per tutto quello che riguarda il teatro, lo spettacolo e le maschere. E’ un teatro aperto a tutti e che quindi, in tal senso, può definirsi popolare. Di base, il nostro è un invito ad uno spazio differente di gioco, di divertimento e condivisione: il teatro di figure, pupazzi e burattini porta con sé una ventata di ironia e di comicità e ci mette di fronte a ciò che crediamo di essere. Infine, il festival è un tributo a San Benedetto, luogo in cui sono nato, e nel quale spero di poter ripetere questa esperienza con nuove edizioni".