San Filippo Neri, rivoluzione viabilità nel quartiere

Rivoluzione viabilità nel quartiere San Filippo Neri. Il Comune ha infatti annunciato una serie di modifiche che coinvolgono le vie De Carolis, Monti e Ferri. Il cambiamento più rilevante riguarda via De Carolis, dove è stato invertito il senso unico: non più da ovest verso est, ma da est verso ovest, nel tratto compreso tra via Ferri e via Monti. Una decisione presa anche in seguito ai numerosi incidenti verificatisi all’incrocio: ben 13 dal 2001, di cui 9 con lesioni. Contestualmente, è stato definito un nuovo senso unico in via Monti, che ora consente solo la direzione nord-sud nel tratto tra via De Carolis e via Foscolo. Si tratta di un adeguamento che mira a semplificare la circolazione e ridurre situazioni di pericolo. Sempre in zona, lungo via Ferri, è stata introdotta una nuova regolamentazione della sosta per favorire la rotazione dei veicoli: è stato istituito un parcheggio a disco orario (massimo 30 minuti) sul lato ovest della strada, attivo nei giorni lavorativi dalle 8 alle 13 e dalle 15 alle 20. Inoltre, sul lato est, davanti al civico 54, è stato realizzato uno spazio riservato al carico/scarico merci, anch’esso con sosta massima di 30 minuti nei feriali. In via Monti sarà vietata la sosta sul lato est tra via Manzoni e via Foscolo.