San Filippo, nuovo cantiere e altri disagi

E’ ancora la zona del Ponte di San Filippo al centro delle polemiche e delle lamentele dei cittadini. Dopo gli interminabili lavori di sistemazione della scarpata, dopo lo stop di una settimana per la sistemazione dei nuovi giunti del ponte, ecco che da qualche giorno è stato aperto il cantiere a Croce di Tolignano per proseguire il tratto di pista ciclabile su via Tevere. Lavori che prevedono la ciclopedonale proprio fino a via dei Platani dove poi la pista si congiungerà con quella esistente che al momento termina in via dei Faggi all’altezza del campo sportivo Don Mauro Bartolini. Il sindaco Marco Fioravanti qualche giorno fa è andato a trovare la signora Erminia De Angelis, titolare della Pizzeria Millennium di via Tevere, preoccupata perché tra marciapiede e pista ciclabile andranno persi tutti i posti auto davanti al suo locale. "Mi vogliono far chiudere – aveva dichiarato qualche settimana fa – chi verrà ad acquistare la pizza? I miei clienti andranno in altri posti non potendo raggiungermi. Mi dispiace che nessuno sia venuto ad informarmi su questi lavori". Ieri però, ecco che si è levata un’altra protesta. Stavolta è stato uno dei residenti a sottolineare l’impossibilità dei pedoni di poter raggiungere il Ponte di San Filippo. "Con i lavori di realizzazione della nuova ciclopedonale – ha scritto Alfredo Guidotti – la carreggiata di via Tevere è stata drasticamente ridotta con traffico a senso unico alternato. I pedoni dovrebbero costeggiare la scarpata e poi attraversare per raggiungere il nuovo marciapiede subito prima del ponte. Ma le persone dove passano se l’altra parte della carreggiata è occupata dalla vegetazione incontrollata?".

In effetti le erbacce sono cresciute in maniera incontrollata, ma qui c’è solo bisogno di un buon tagliaerba e di tanta buona volontà per accontentare anche i pedoni di Croce di Tolignano.