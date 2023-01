San Filippo, via libera dai proprietari dei terreni

Ostacolo superato agevolmente per quanto riguarda i lavori sul ponte di San Filippo. Il cantiere relativo allo snodo principale della città, in direzione Monticelli e viceversa, continua a costituire uno degli interventi più delicati effettuati dall’Arengo, insieme a quello di corso Trento e Trieste. Nei giorni scorsi qualcuno aveva avanzato delle ipotesi legate ad un rallentamento dei lavori a causa di una questione legata all’esproprio dei terreni privati situati sul ciglio della scarpata e posti a ridosso della zona dove si sta procedendo, come secondo i piani stabiliti, all’allargamento della sede stradale per consentire l’inserimento della pista ciclabile. Corsia aggiuntiva di 2,5 metri che si svilupperà sul lato San Filippo del ponte per consentire al tracciato riservato alle due ruote di proseguire. In realtà non c’è stata alcuna difficoltà nell’interloquire con i 24 proprietari dei terreni circostanti. Tutti, nessuno escluso, hanno mostrato massima disponibilità e collaborazione nel firmare una liberatoria per concederli gratuitamente. "Non c’è stata alcun tipo di problematica – commenta Marco Cardinelli, assessore ai lavori pubblici –, abbiamo convocato i proprietari direttamente qui in Comune per firmare la liberatoria necessaria e li ringraziamo per aver mostrato massima disponibilità. Tutti sono stati molto collaborativi". Chiaramente per riuscire a convocarli è stato necessario qualche giorno per permettere a tutti la sottoscrizione della stessa. Nel frattempo però i lavori previsti non si sono né bloccati, né tantomeno si sono ravvisati rallentamenti. Infatti nell’attesa di ricevere gli utenti, gli interventi sull’area sono comunque progrediti con l’allestimento dei pali previsti per l’impalcato. Una miglioria in corso d’opera che si era resa necessaria all’altezza dei 10 metri della collina per addolcire il taglio e renderlo meno verticale.

Novità anche sui lavori a corso Trento e Triste. A piazza Santa Maria Intervineas sul lato supermercato è stata effettuata la gettata che vedrà l’allestimento dei nuovi marciapiedi in travertino. Il restyling riguarderà anche l’illuminazione pubblica. Qui saranno abbandonati i classici fari posizionati sugli edifici per veder collocata una nuova serie di pali artistici e in grado di fare più luce sulla zona. Risalendo la via verso piazza Simonetti, invece, la posa della pavimentazione è arrivata all’altezza della banca. Grazie alla nuova area allestita nei pressi della Prefettura, si provvederà allo stoccaggio delle pietre e all’approvvigionamento dell’area cantiere. Massimiliano Mariotti