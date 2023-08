San Francesco di Paola torna a casa Il restauro dopo i danni del sisma

Il 2 settembre prossimo avrà luogo la cerimonia di restituzione alla Diocesi di Ascoli di una pala d’altare, raffigurante San Francesco di Paola, proveniente dalla chiesa della SS. Annunziata di Arquata del Tronto, distrutta dal terremoto del 2016. L’evento è organizzato in collaborazione con l’Ufficio Diocesano per i Beni Culturali Ecclesiastici dalla delegazione Marche-Romagna dell’Ordine Costantiniano di San Giorgio, che ha patrocinato il restauro.

Sarà presente, oltre al vescovo di Ascoli Gianpiero Palmieri e ad una folta rappresentanza dell’Ordine Costantiniano, il rappresentante dell’Ordine religioso dei Minimi, padre Marco Gagliardi O.M. che illustrerà la figura e la spiritualità di San Francesco di Paola. Nel 2017 la Delegazione Marche e Romagna del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio accolse con entusiasmo l’appello della Diocesi di Ascoli Piceno di partecipare al progetto Lavori in corso: opere d’arte dai luoghi del sisma, che invitava associazioni e cittadini a farsi carico del restauro di opere religiose, recuperati dagli edifici sacri colpiti dai devastanti terremoti del 24 agosto e del 26-30 ottobre 2016, per restituirle alla tradizionale e consolidata devozione.

Nel corso di alcune visite ai beni in magazzino, l’attenzione cadde su una tela di grosse dimensioni, proveniente dalla distrutta chiesa della Santissima Annunziata di Arquata del Tronto, uno dei paesi maggiormente devastati dal sisma. Originariamente posta nell’altare di sinistra la tela particolarmente venerata raffigura San Francesco di Paola, santo calabrese, fondatore dell’Ordine dei Minimi, in passato patrono del Regno delle Due Sicilie, Spagna, Francia e Boemia, caro all’Ordine Costantiniano.

La tela versava in condizioni di forte degrado per cui necessitava di un profondo ed impegnativo restauro, di cui si fece carico la Delegazione di Marche e Romagna. Il progetto di recupero dell’opera fu presentato all’Ufficio Diocesano per i Beni Culturali Ecclesiastici, per essere inoltrato alla Soprintendenza regionale per le procedure necessarie. Acquisita nel febbraio 2018 l’autorizzazione, il dipinto fu prelevato dal deposito temporaneo ascolano delle opere terremotate e trasferito presso un qualificato laboratorio che ne completò il restauro nell’autunno del 2019.