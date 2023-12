San Francesco, il Fai si attiva per il restauro del portale

Il Fai di Ascoli è intervenuto attivamente per il restauro del portale della chiesa di San Francesco. Da alcuni giorni sono iniziati i lavori sull’ingresso principale della struttura in via del Trivio. La delegazione ascolana si è adoperata affinché la documentazione dei precedenti lavori costituisse la base per poter valutare correttamente la situazione, permettendo al rettore della chiesa, padre Danilo Marinelli, di affrontare questo restauro. Dal sisma del 2016 il portale di San Francesco è stato puntellato per motivi di sicurezza, in considerazione di alcune lesioni visibili soprattutto sulla parte strutturale degli elementi decorativi presenti. In occasione di una recente visita alla chiesa, è emerso come il Fai fosse a conoscenza che già nel 1981 erano stati eseguiti dall’impresa Adriatica Pali di Vitali dei lavori di consolidamento di quegli stessi elementi decorativi, al fine di scongiurare il pericolo di distacco, o di rovina, dei leoncini e delle mensole che li sostengono. Il sisma ha infatti riportato in evidenza le linee delle antiche fratture e apportato lievi danni riparabili, ad alcune modanature di un capitello. Le vecchie stuccature delle lesioni già consolidate, inoltre, hanno subito in questi anni le lesioni del tempo e necessitano sicuramente di interventi risarcitori.

La delegazione Fai di Ascoli, nella persona della delegata Serena Vitali che aveva già partecipato al restauro del 1981, si è quindi messa in moto. I lavori sono stati autorizzati dalla Soprintendenza e dal Comune, a cura dell’impresa di restauro Halt. Il Fai, con la presidente regionale Alessandra Stipa, affiancata in questa operazione di sensibilizzazione dalla generosità di Giancarlo Gabrielli, produrrà al termine dei lavori un’esposizione fotografica che documenterà le fasi dei restauri a cui nel tempo è stato sottoposto il portale.

Lorenza Cappelli