San Giacomo della Marca: il programma della festa

Una settimana di eventi in onore di San Giacomo della Marca, patrono di Monteprandone, da sabato prossimo al primo dicembre. Un programma religioso e civile molto importante, che è stato presentato ieri dal sindaco Sergio Loggi, dal presidente della Banca del Piceno, Sandro Donati, presenti anche il vice presidente della Banca, Romano Speca, il presidente del Consiglio comunale Marco Ciabattoni, la vice presidente del Bim Tronto, Giacinta Maloni.

"Una serie di eventi per far conoscere il Santo patrono e il territorio di Monteprandone con le sue eccellenze enogastronomiche e non solo – ha affermato Loggi – Giovedì 28 accoglieremo i sindaci della rete delle città di San Giacomo della Marca. Sono 70 i comuni e saranno una quarantina quelli attesi alla manifestazione. Di rilevanza il convegno che si terrà sabato 30 nell’Ottavo Centenario delle stimmate di San Francesco, a cura del centro studi San Giacomo della Marca e la Biblioteca Archivio Pinacoteca San Giacomo della Marca di Falconara Marittima".

Il presidente della Banca Picena Donati ha confermato il contributo dell’Istituto di credito alle iniziative che ruotano attorno al Santo e al Santuario, che sono tese a valorizzare Monteprandone anche dal punto di vista turistico: "Ben vengano queste iniziative, anche di carattere enogastronomico e turistico, che rendono il paese appetibile e noi faremo sempre la nostra parte per essere vicini al territorio". Sulla stessa linea il Bim Tronto. La Maloni, nel suo intervento, ha evidenziato la figura di San Giacomo con il suo spessore culturale e religioso. Romano Speca ha parlato della vicinanza della Banca del Piceno agli eventi non solo sotto il profilo economico, ma ha ricordato come l’Istituto di credito sia presente e attivo all’interno del Centro studi San Giacomo della Marca e che quindi collabora nella realizzazione di convegni e incontri.

Tra le iniziative civili la castagnata in piazza con vin brûlé (sabato 23); l’inaugurazione del restauro del palazzo municipale e alla riscoperta di antichi sapori (domenica 24 dalle 16); martedì 26, 21, Camminata per San Giacomo; giovedì 28, fra le tante iniziative, alle 16,30 nel chiostro del Santuario, storia della chiesa costruita in Brasile in memoria di San Giacomo della Marca con collegamento video; venerdì dalle 19 talk show con degustazione su: "Cucina dello spirito, cammino, trasformazione, esperienze e cura dell’ambiente".

Marcello Iezzi