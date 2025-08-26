San Giuseppe, arriva l’ok per il restauro

Buone notizie per la chiesa di San Giuseppe dell’omonima frazione a Colli, da un incontro con il sindaco Andrea Cardilli e il vescovo Gianpiero Palmieri è emerso che la Cei ha approvato il progetto ed il preventivo di spesa per il restauro dell’edificio. Dopo anni di attesa forse si arrivati ad una soluzione. La chiesa caratterizzato da una grande cupola, moderna in mattoni, da anni versava in condizioni di degrado. Dai vari sondaggi è emerso che la struttura può essere restaurata e presto partiranno i lavori per ridare nuovo smalto e luce all’edificio. L’annuncio arriva dal sindaco Cardilli, che ha appreso la notizia con soddisfazione e che ha chiarito che secondo la nuova tabella di marcia entro due, tre mesi ci sarà l’affidamento e l’inizio lavori di restauro. La chiesa è chiusa da tempo, c’era un importante finanziamento, ma l’aumento dei costi dei materiali aveva impresso una frenata. La struttura aveva mostrato danni a seguito del terremoto de l’Aquila del 2009, situazione peggiorata con il terremoto del 2016. Si tratta di una struttura a pianta centrale, di recente realizzazione, è stata eretta nel 1968 e si caratterizza per la cupola a base ottagonale, elevata per circa 30 metri. I locali parrocchiali sono aggregati al corpo dell’edificio di culto costituendo nell’insieme un unico complesso religioso al quale sorgeva staccato un campanile di circa 35 metri, che a seguito dell’ultimo terremoto del 2016 è stato demolito per questioni di sicurezza. Si apre un nuovo capitolo, una nuova speranza di rivedere aperta la chiesa, che seppure moderna, è cara ai fedeli. Soddisfazione è stata espressa dal sindaco Andrea Cardilli, che ha precisato: "Per questo importante risultato ho ringraziato sua eccellenza il vescovo – ha concluso il sindaco – a nome di tutta la comunità collese".

Maria Grazia Lappa