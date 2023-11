San Martino, scattano divieti e ordinanze

Tutto pronto per la Fiera di San Martino di sabato e domenica: divieto di somministrazione di bevande in contenitori di vetro e alluminio e abbandono di contenitori vuoti, lattine e bottiglie di vetro. Sarà in vigore dalle ore 6 del 11 novembre fino alle ore 6 del 13 novembre. Inevitabili anche le modifiche alla viabilità: divieto di transito e di sosta a tutti i veicoli, pena la rimozione, dalle ore 4 di sabato 11 alle ore alle 6 di lunedì 13, all’interno dell’area espositiva, e di quello riguardante la sosta in alcune zone adiacenti.