San Martino, tutto pronto per la fiera

Tante novità e conferme per la Fiera di San Martino che si terrà domenica e lunedì prossimi nel centro di Grottammare. I numeri sono in linea con il passato. Per l’edizione 2024 i commercianti che hanno pagato l’occupazione di suolo pubblico sono 362 e a fare la parte del leone sono sempre gli espositori di merci varie con 196 operatori, 18 le associazioni no profit. "Avremo anche un piccolo spazio dedicato agli hobbisti all’interno del parco della scuola ’Speranza’ – ha anticipato il sindaco Alessandro Rocchi – mentre il giardino comunale sarà ancora una volta riservato ai bambini con giochi gonfiabili. Quest’anno la collaborazione con i comuni dell’hinterland vedrà protagonista Force con un laboratorio dedicato agli antichi attrezzi di rame. "Per noi una grande vetrina – afferma il sindaco Amedeo Lupi – I nostri artigiani, famosi per le produzioni di rame, sono sempre stati presenti, fin dai tempi antichi, alla Fiera di San Martino. Questa volta porteremo anche il nostro dialetto, una lingua unica creata anticamente fra commercianti per non farsi capire dagli acquirenti". Gli appuntamenti rilevanti della manifestazione sono sati presentati dalla consigliera delegata al commercio Cristina Baldoni e dalla consigliera delegata alla cultura Rossella Moscardelli.

La Fiera, che si terrà domenicva10 e lunedì 11, sarà preceduta dagli eventi di ’Aspettando San Martino’ in programma sabato 9 novembre. Dalle 10 alle 20 vi sarà il mercatino artigianale in centro, alle 17,30 la partenza dal quartiere Tesino Village del corteo dei bambini delle Associazioni con le lanterne di San Martino che arriverà nel parco comunale. Alle 18,30 vi sarà l’inaugurazione della Festa di San Martino nel parco comunale con l’angolo allestito dai fioristi di Grottammare e la mostra fotografica di San Martino: diversi i cittadini che hanno accolto l’appello del Comune portando una sessantina di vecchie foto della Fiera. Nello stesso spazio ci sarà anche la mostra dei ramai di Force. Altra novità sarà la realizzazione di un video professionale e soprattutto emozionale, progettato da Luca Sestili con le riprese e il montaggio di Andrea Giancarli. Sarà un lavoro realizzato anche per raccontare i volti dei protagonisti. Il video, secondo le previsioni, sarà postato sul canale You Tube del Comune già nel pomeriggio di lunedì ultimo giorno di Fiera. L’angolo della Pace, gli stand gastronomici completeranno la Fiera raggiungibile con bus navetta da San Benedetto e Cupra Marittima.

Marcello Iezzi