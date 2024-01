"San Park, non faremo varianti"

Cosa vuole fare l’amministrazione comunale dell’area ex Brancadoro? Non è più solo una domanda della minoranza, ma anche degli uffici di Viale De Gasperi e nello specifico del dirigente all’urbanistica Giorgio Giantomassi. Quel che è certo, ha asserito l’assessore Bruno Gabrielli, è che il comune non farà varianti. Una piega inaspettata, andata in scena nella commissione di ieri sera, quando la minoranza ha chiesto a Giantomassi se il parere del legale di Sideralba, sulla realizzazione del ‘San Park’, sia fattibile. In esso si prospetta la possibilità di modificare le norme tecniche attuative relative all’area, per consentirvi un intervento diretto. L’alternativa sarebbe quella di passare per un piano particolareggiato. "Tutto dipende dall’intenzione della pubblica amministrazione – ha affermato il dirigente –. Dobbiamo riuscire ad esprimere una visione su quest’area, visto quanto è strategica. Dopodiché, in urbanistica tutto è possibile. Il metodo per realizzare cosa si vuole fare si trova. La questione è complessa. Se parlo da burocrate, il documento protocollato non è un procedimento, quindi ad oggi non esiste e non si avvia alcun procedimento né urbanistico né edilizio. Detto questo, è notorio che il privato che ha acquistato la proprietà sta cercando di dire qualcosa. Nell’oggetto del parere si parla di modo procedimentale tramite variante non sostanziale. Noi, con atti di giunta e consiglio, esaminando precedenti proposte di variante, abbiamo detto che fino a quando non sarà redatto un programma di piano non saranno prese in considerazione. Quindi l’ufficio non procede a valutare questo tipo di documento fino a quando l’amministrazione non dà un indirizzo all’ufficio".

"Questa amministrazione non farà varianti, di nessun tipo – ha detto Gabrielli, che però ha aggiunto – Il parere è al vaglio degli uffici e quando avremo tutti gli elementi ragioneremo con i tecnici e faremo le nostre scelte. Detto questo, voglio ricordare che durante l’amministrazione Martinelli, di cui ho fatto parte, si parlava di realizzare una ‘cittadella dello sport’ nell’area Brancadoro. Di primo acchito, mi pare che l’ipotesi prospettata da Sideralba vada in quella direzione". Durissima, la chiusura di Giorgio De Vecchis: "La città su quest’area si è già espressa – ha detto il consigliere – con la norma tecnica che prevede il piano attuativo. Non è possibile pensare di concedere su quell’area un intervento diretto del privato, visto che stiamo andando nella direzione di un nuovo piano regolatore. Forse dovremmo tentare di ricomprare l’area".

Giuseppe Di Marco