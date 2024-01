San Park, si accendono le polemiche

San Park, si entra nel vivo della discussione. Nuove polemiche sul futuro dell’area Brancadoro sono sorte in relazione al parere inviato dal rappresentante legale di Sideralba, con il quale viene prospettata la possibilità di portare avanti l’iniziativa attraverso una modifica delle norme tecniche di attuazione, e in particolare all’articolo 49 che esclude la possibilità di un intervento edilizio diretto per la suddetta zona. Stralciando questo passaggio si ridurrebbero anche i tempi di approvazione dell’iniziativa, che non dovrebbe passare tramite un piano particolareggiato.

Un’idea che non è affatto piaciuta alla minoranza, soprattutto perché lo stralcio potrebbe essere operato direttamente dalla giunta senza passare per il consiglio comunale. Non solo: secondo Sinistra Italiana, in questo modo "la quantificazione della porzione di area da riservare in maniera omogenea solo a verde sarebbe rimessa alla discrezionalità del proprietario". Anche la Valutazione Ambientale Strategica, per Sinistra Italiana, non sarebbe più necessaria. Anche i consiglieri di minoranza si sono fatti sentire, in special modo Annalisa Marchegiani: la commissione urbanistica, da lei presieduta, dovrebbe riunirsi il 25 gennaio proprio per discutere il singolo argomento. Nel contempo, però, l’amministrazione mette in chiaro che niente è stato ancora deciso, e si dichiara aperta a suggerimenti e osservazioni da tutto l’emiciclo: "Da Sideralba ci è stato recapitato questo parere ‘pro veritate’ – spiega l’assessore all’urbanistica Bruno Gabrielli – e gli uffici ne stanno ancora valutando la fattibilità dal punto di vista tecnico e legale. Va detto che partiamo da impostazioni differenti, perché a prima vista sembra che il piano particolareggiato sia comunque necessario, mentre per una modifica alle norme tecniche di attuazione potrebbe esserci bisogno di un’apposita variante. Si vedrà, niente è stato ancora deciso e ci troviamo ancora in fase di esame. Nel contenuto, il progetto presentato rispecchia quanto previsto dalla nostra programmazione urbanistica, ma quello che mi preme sottolineare è che questa amministrazione non intende approvare nulla senza il beneplacito del consiglio comunale. Non vogliamo assolutamente prevaricare l’organo di rappresentanza della città: porteremo avanti tutto nella massima trasparenza".

Il San Park prevede la realizzazione di un parco verde con un’arena da 5mila posti, 15 strutture sportive polivalenti e un’area parcheggio da 3mila posti auto.

Giuseppe Di Marco