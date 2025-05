San Patrignano, la testimonianza di un ex residente

Venerdì 9 maggio, alle ore 18, presso la Sala dei Savi di Palazzo dei Capitani, sarà presentato il libro scritto da Andrea Muccioli sulla vera storia di San Patrignano, dal titolo ‘Fango e risate’. L’incontro è stato organizzato dall’associazione ‘Prevaction’, presieduta da Alessandro Giardini, con la collaborazione del Comune di Ascoli. La moderatrice dell’incontro sarà la professoressa Laura Menichetti. "Sono di Pesaro e vengo da 20 anni di tossicodipendenza - ha dichiarato Alessandro Giardini, presidente dell’associazione ‘Prevaction’, presentando l’evento del 9 maggio - Dopo aver fatto un percorso nella comunità di San Patrignano, ho chiuso definitivamente con quel mondo distruttivo, da cui non è affatto semplice uscire". Da un anno e mezzo, Giardini ha fondato un’associazione antidroga chiamata ‘Prevaction’: al mattino racconta testimonianze nelle scuole e al pomeriggio ha un centro di ascolto, in cui cerca di aiutare chi è caduto nel tunnel della droga. Il progetto antidroga nasce da una precisa necessità di Giardini: quella di raccontare, ai tanti ragazzi delle scuole, la sua storia fatta di tossicodipendenza e di tanti sacrifici e dure battaglie, per sconfiggere quel male distruttivo chiamato ‘droga’. "Dopo aver fatto un percorso di quattro anni in comunità - ha aggiunto Alessandro Giardini - sono diventato testimonial di un progetto di prevenzione e ho avuto la fortuna di portare la mia testimonianza in tante città d’Italia. Dopo aver raccontato la mia storia, i ragazzi mi fanno tante domande e nasce tra di noi una fiducia reciproca, dalla quale scaturisce un bellissimo dibattito. Vorrei far capire ai ragazzi che esiste un modo di decidere cosa voler fare della propria vita".

Giuliano Centinaro