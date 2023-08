San Pio X, il quartiere chiede tempi certi

Quando verrà realizzata la nuova rotatoria tra via San Pio X e viale dello Sport? A chiederselo è il presidente di comitato di quartiere Marina di Sotto, Alfredo Isopi, che pur plaudendo il lavoro sinora svolto dall’amministrazione Spazzafumo sull’attuazione del piano particolareggiato, fa capire che gli abitanti di zona vorrebbero garanzie su tutto il complesso di servizi previsti per quest’ampia zona di San Benedetto. "Siamo soddisfatti di come il sindaco e la giunta hanno affrontato la questione – dice Isopi – la piazza di San Pio X è stata al centro di un dibattito durato 40 anni, ma solo questa amministrazione è riuscita ad imprimere una vera svolta al problema. Questa è l’opera prioritaria che tutti stavamo aspettando, quindi è giusto che si porti avanti prima il suo iter. Da presidente di comitato però mi preme anche conoscere che piani abbia il comune relativamente alla rotonda, visto che fa parte del piano particolareggiato. C’è già un cronoprogramma? E le somme da investire quando saranno stanziate?" Alcune settimane fa l’amministrazione di Viale De Gasperi ha licenziato una prima bozza del Documento unico di programmazione (Dup) che prevede un accantonamento di 700mila euro per la realizzazione dei sottoservizi nell’area in cui Arcadia61 farà la piazza. L’iniziativa è stata sbloccata da quando, in tempi recenti, le proprietà Sipa nel quartiere Marina di Sotto, tra cui lo spiazzo antistante la chiesa e il terreno a sud di via San Pio X, sono passate all’Arcadia61, che nell’aprile 2022 ha stipulato una convenzione con il comune per la realizzazione di due unità del piano particolareggiato in questione. Nello specifico, la prima di queste prevede la realizzazione di tre edifici residenziali e uno commerciale, mentre la seconda è il permesso di costruire un edificio su due piani per ‘attrezzature comuni’. Come contropartita, è stato previsto che la ditta realizzerà la tanto sospirata piazza, che in realtà sarà un parco verde a disposizione di bambini, famiglie ed anziani. Al comune, invece, è stato affidato l’onere di realizzare la rotonda all’incrocio tra via San Pio X e viale dello Sport, intersezione piuttosto rischiosa sia per chi proviene da sud, e quindi dal dosso in corrispondenza del ponte, sia per chi si immette da est, cioè dallo sbocco proveniente da via Virgilio. Un’altra rotatoria è prevista, in un altro comparto del piano particolareggiato, all’incrocio fra viale dello Sport e via Lombroso: un’opera che ha già intercettato il totale dissenso dei residenti di via Lombroso, intimoriti dai volumi di traffico che vedrebbero passare a pochi metri dalle proprie abitazioni.

Giuseppe Di Marco