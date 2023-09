San Siro ancora sold out. Che scenografie e colori

Se il meteo di oggi sopra la Madonnina prevede tempo variabile, San Siro regala le prime certezze di una stracittadina attesa da settimane: saranno oltre 75mila gli spettatori presenti per godersi dal vivo un derby che per tradizione regala spettacolo ed emozioni a partire da diverse ore prima del fischio d’inizio. Dalle sciarpate lungo il viale che conduce allo stadio, al festival di colori (rigorosamente nerazzurri e rossoneri) che le due sponde del tifo meneghino metteranno in scena, fino alle coreografie vere e proprie che le Curve hanno progettato e sono pronte a mostrare a tutto il mondo.

Il sold out annunciato da giorni non è certo una novità mentre la frangia più appassionata del tifo nerazzurro, la Curva Nord, ha già fatto trapelare qualche dettaglio circa la coreografia ideata e pronta a coinvolgere tutto San Siro, escluso ovviamente il settore ospiti occupato dai sostenitori del Diavolo: i padroni di casa, infatti, sono famosi per aver regalato sempre delle scenografie straordinarie sugli spalti in occasione dei vari derby, offrendo un evento nell’evento capace di costruire la cornice ideale per un appuntamento tanto importante aggiungendo ulteriore carica emotiva.

Anche la Curva Sud rossonera, nonostante sia ospite nella stracittadina di questo pomeriggio, è pronta a replicare a dovere e il duello tra le immagini più belle, le frasi più ficcanti e la carica suggestiva studiata a tavolino da settimane farà da contraltare alla sfida che si giocherà in campo. Come ogni derby che si rispetti, poi, l’elenco dei super ospiti e vip attesi a San Siro è quanto mai ricco e variegato: nel parterre non mancheranno alcuni volti noti dello spettacolo (sono attesi sia Tananai che Hell Raton) e in occasione del match verrà riaperta la Milano Lounge, ovvero la sala hospitality dedicata ad accudire e coccolare le celebrità che non vogliono perdersi lo spettacolo della stracittadina. A tifare per la loro squadra del cuore ci saranno Ignazio Moser (figlio del ciclista Francesco), il modello Madior Fall, l’attore Simone Susinna e il comico Luca Ravenna, grande tifoso interista. Sotto l’egida nerazzurra, poi, non potranno mancare anche i tanti ex calciatori: Galante, Ranocchia, Altobelli, Colonnese, Berti ed Evaristo Beccalossi. Anche il Milan è solito avere al suo fianco tantissimi tifosi vip che non si perderebbero il derby per nulla al mondo: da Melissa Satta a Rkomi, da Lazza a Ghali, sicuramente la presenza di celebrità legate ai colori rossoneri non mancherà.