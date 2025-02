San Valentino, una ’Street love’ per la festa degli innamorati

È festa grande, a San Benedetto, in occasione della ricorrenza di San Valentino: la festa degli innamorati sarà la cornice entro cui andrà in scena una serie di iniziative patrocinate o direttamente organizzate dall’amministrazione comunale. Fino al 14 febbraio, viale De Gasperi si trasforma nel palcoscenico dell’amore con ‘Street Love’, una settimana interamente dedicata a San Valentino. Durante questa speciale iniziativa, tutte le attività commerciali di viale De Gasperi propongono promozioni, sconti e iniziative a tema, creando un’atmosfera romantica e festosa per tutti i visitatori. Ad arricchire le giornate di festa, l’esibizione di artisti di strada. Le vetrine dei negozi sono decorate con vetrofanie a tema e ogni acquisto effettuato nelle attività aderenti garantirà ai clienti un biglietto per la lotteria di San Valentino. L’estrazione del biglietto vincente si terrà il 14 febbraio alle ore 19 e il fortunato vincitore avrà la possibilità di aggiudicarsi un buono acquisto del valore di 300 euro da spendere in tutte le attività presenti lungo il viale. Inoltre, per iniziativa dell’associazione ArteViva, nel pomeriggio di venerdì 14 febbraio viale De Gasperi ma anche l’intero centro saranno animati dalla presenza della Oversoul Street Band, gruppo nel cui repertorio figurano grandi classici della black music. Infine, una grande scritta luminosa ‘I love’, con la parola ‘love’ sostituita da un grande cuore, campeggia da qualche giorno nel giardino ‘Nuttate de lune’. "La rivitalizzazione dei centri dove vive e lavora la gente è per noi un obiettivo fondamentale" spiega l’assessora Laura Camaioni, che espresso l’intenzione di "promuovere attrattività e stimolare il rilancio di un rapporto diretto tra cittadini e titolari di esercizi di vicinato" che, nonostante l’evoluzione del mercato, rappresentano non solo un cardine della vita economica cittadina ma anche punti di riferimento affidabili per le scelte di acquisto".