Sandra Landini e Francesca Amato sul palco

Un altro appuntamento di altissimo profilo per la rassegna concertistica degli ‘Amici della Musica’ è in programma domani (ore 17,30) quando sul palco del teatro La Perla si darà vita a un concerto straordinario per pianoforte a quattro mani. A volare sui tasti saranno le pianiste Sandra Landini e Francesca Amato del Duo Mediceo (nella foto di Pamela Rovaris) che proporranno un programma in cui è prevista l’esecuzione di trascrizioni che spaziano nel repertorio operistico, come quella che apre il concerto di Buzzi, Peccia, Impressioni Teatri: ‘Tosca’ di Giacomo Puccini. Si prosegue con ‘La bella addormentata nel bosco’ di Chiajkoskij nella trascrizione di Rachmaninoff. A seguire, ‘Les preludes di Franz Liszt e i Pezzi Sinfonici di Grieg per finire con la ‘Fantasia sul Danio Blu’ di Anderson – Strauss. Un programma accattivante per un concerto pensato con uno stile raffinato da due affermate pianiste, vincitrici di numerosi concorsi pianistici nazionali e internazionali che svolgono da anni una intensa attività concertistica nelle maggiori città italiane e all’estero. Un vero evento musicale per Montegranaro. Biglietti 10 euro; 7 euro per gli over 65 e 1 euro per gli under 18.