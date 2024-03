Sanità, Acquaroli ascolta i primari. Ma fuori è protesta dei sindacati

È un clima tesissimo, quello che si respira sulla questione sanità. Due i picchetti andati in scena ieri mattina in zona ospedale, con la stampa che è stata invitata a non permanere nei pressi del Corpo F, mentre era in attesa del presidente Acquaroli, giunto per recepire le necessità della riviera direttamente dai primari di San Benedetto. Un incontro, quest’ultimo, che si è tenuto a porte chiuse, senza che le sigle sindacali potessero parteciparvi. Ed è per questo che tra l’ingresso dell’ospedale e il Pronto soccorso hanno avuto luogo, in parallelo, due distinti presidi: da una parte quello di Nursind e Usb, e dall’altra quello di Cgil, Cisl, Ugl Salute, Fials e Nursing Up. "Oggi va in scena solo una tappa della mobilitazione iniziata mesi fa, e che proseguirà con lo sciopero di venerdì prossimo – ha dichiarato Mauro Giuliani (Usb) – Protestiamo per la grave carenza di personale. Contiamo almeno 41 operatori in meno, e nello specifico 15 operatori sociosanitari, 6 infermieri, 6 ausiliari, 2 tecnici e 12 amministrativi. Per non parlare dei 23 posti letto che mancano all’appello".

Gli indirizzi sulla sanità della destra regionale continuano ad agitare le rappresentanze e il personale ospedaliero. La problematica principale resta legata alla carenza di personale: a tal riguardo è stata Viola Rossi (Cgil) a ricordare come a fine aprile scadranno 70 contratti a tempo determinato, che non è certo vengano prorogati. Ma alle critiche sui servizi ospedalieri si sono aggiunte quelle sull’incontro odierno: "Ritenevamo importante partecipare all’appuntamento con la regione – ha aggiunto ancora Rossi – perché avremmo potuto rappresentare il corpo medico". "La sanità viene gestita unilateralmente e le decisioni si conoscono solo a cose fatte – ha commentato Aurora Bottiglieri - Mi chiedo cosa stia facendo il nostro sindaco, visto che San Benedetto è comune capofila dell’Ambito 21". "L’atteggiamento di chiusura dell’Ast non ci piace per niente – ha ribadito Paolo Canducci – In questo modo si evita il confronto con i cittadini e i sindacati, mentre la regione evita di ammettere che in quattro anni di amministrazione non ha fatto praticamente nulla di quanto promesso". Sul fronte del Pronto soccorso, resta da capire se la prestazione aggiuntiva di notte verrà confermata d’estate, così come il potenziamento garantito dagli altri specialisti.

Oltre a San Benedetto, le proteste hanno coinvolto anche Ascoli, con protagonista una delegazione del Pd che ha manifestato di fronte al ‘Mazzoni’.

Giuseppe Di Marco